Đất quê Hà Tĩnh tăng 'sốc': 19 triệu/m2, giá thật hay cò đẩy sóng?

Cú sốc Đông Kinh: Giá đất nền nông thôn “nhảy vọt”

Phiên đấu giá ngày 30/10 tổ chức tại khu vực Nương Xuông, xã Đông Kinh vừa được diễn ra. Lô đất số 18, diện tích 297,5m2, vị trí hai mặt tiền, có giá khởi điểm hơn 1,785 tỷ đồng. Sau quá trình trả giá căng thẳng với hàng chục bước giá liên tiếp, bà Từ Thị Hoán (người địa phương) là người trúng đấu giá với mức 5,612 tỷ đồng, tương đương gần 18,9 triệu đồng/m2 — cao hơn hơn 3 lần giá khởi điểm.

Đất nền nông thôn tại xã Đông Kinh đấu giá thu hút nhiều người trong và ngoại tỉnh tập trung tham gia.



Diễn biến nóng không chỉ dừng lại ở lô số 18. Các lô liền kề từ số 19 đến 33, mỗi lô diện tích 200m2, giá khởi điểm khoảng 1 tỷ đồng, cũng ghi nhận mức trúng dao động 3,4 – 3,45 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 17 triệu đồng/m2. Riêng lô số 19 cũng do bà Hoán trúng đấu với mức 3,45 tỷ đồng. Theo ghi nhận, nhiều lô phải trải qua 30–40 bước giá mới xác định người sở hữu, phản ánh sức nóng của thị trường và tâm lý cạnh tranh lớn của người tham gia.

Kết quả đấu giá ghi nhận các lô đất liên tục được đẩy lên gấp 3 lần giá khởi điểm, nhiều lô đạt gần 19 triệu đồng/m2.



Trước phiên này, Đông Kinh từng tổ chức đấu giá 10 lô đất với lượng hồ sơ tham gia lên đến hàng nghìn bộ, trong đó có cả nhà đầu tư từ Nghệ An, Quảng Trị đổ về. Giá các lô 200m2 từng được đẩy từ 900 triệu – 1 tỷ đồng lên khoảng 3,7 tỷ đồng/lô. Loạt phiên đấu giá liên tiếp đã tạo mặt bằng giá hoàn toàn mới cho khu vực vốn được xem là vùng quê thuần nông.

Một cán bộ thôn cho biết, sau khi thông tin trên lan rộng, không ít người dân sở hữu đất tại Đông Kinh tạm dừng ý định bán, chờ giá tiếp tục tăng. Thậm chí có trường hợp đưa ra mức chào bán cao gấp đôi so với chỉ vài tháng trước. “Giá tăng quá nhanh khiến nhiều hộ dân hoang mang, sợ bán sớm rồi tiếc”, vị này nói.

Kỳ vọng VSIP kích sóng nhưng tiềm ẩn “ảo giác đầu tư”

Ông Ngô Đức Tiến (Hà Tĩnh) - một nhà đầu tư bất động sản lâu năm phân tích, nguyên nhân chính dẫn đến diễn biến tăng nóng là kỳ vọng xoay quanh dự án Khu công nghiệp VSIP đang triển khai gần khu vực Đông Kinh. Viễn cảnh hình thành đô thị – công nghiệp – dịch vụ mới khiến dòng vốn đầu tư đổ về, tạo hiệu ứng tâm lý lan rộng.

...

VSIP Hà Tĩnh đang được triển khai gần xã Đông Kinh, tạo động lực và kỳ vọng tăng giá đất khu vực lân cận.



Tuy nhiên, mức giá giao dịch thực tế tại khu vực trước đó chỉ khoảng 7–10 triệu đồng/m2. Việc các lô đất bị đẩy lên 15–17 triệu đồng, thậm chí gần 19 triệu đồng/m2, theo ông Tiến, là biểu hiện của “ảo giác thị trường”.

“Một số nhà đầu tư đánh cược vào tương lai, nhưng nếu dòng vốn công nghiệp chưa kịp chảy về, giá có thể quay đầu”, ông Tiến cảnh báo.

Nhiều chuyên gia cũng chung nhận định: thị trường bất động sản miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đang trong giai đoạn hồi phục thận trọng, thanh khoản chưa thực sự mạnh. Trong bối cảnh đó, việc đẩy giá quá nhanh có thể dẫn đến rủi ro mặt bằng giá neo cao nhưng giao dịch thực ít, khiến người mua cuối cùng chịu rủi ro thanh khoản.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, chuyên gia tư vấn thị trường miền Trung, cho rằng: “Giá đất phải phản ánh mức độ phát triển hạ tầng, dân cư, dòng tiền thực. Đất nông thôn nếu tăng nóng quá nhanh, dễ tạo vòng xoáy FOMO rồi điều chỉnh mạnh.”

Câu chuyện tại Đông Kinh một lần nữa đặt ra vấn đề quản lý đấu giá đất và cung cấp thông tin minh bạch. Khi kỳ vọng tăng trưởng không dựa trên nền tảng bền vững, rủi ro “ôm đất dài hạn” là rất lớn. Không ít nhà đầu tư tại các tỉnh miền Trung từng phải bán cắt lỗ sau các đợt sốt đất 2021–2022 khi thị trường đảo chiều.

Ngoài rủi ro cho giới đầu tư, việc giá đất bị đẩy lên đột biến còn gây áp lực thực sự với người dân địa phương. Một cán bộ xã cho biết, nhiều gia đình trẻ lo lắng vì giá đất ở tăng mạnh, khó tìm đất xây nhà. “Phát triển phải đi cùng cân bằng xã hội, không thể để người dân bản địa bị đẩy ra khỏi thị trường đất ở chính quê hương mình,” vị này nói.

Theo các chuyên gia, chính quyền địa phương cần theo dõi chặt diễn biến, công khai tiến độ dự án VSIP, hạ tầng vùng ven, đồng thời tuyên truyền tránh tâm lý đầu tư theo tin đồn. Thị trường bền vững phải dựa trên nhu cầu thực – hạ tầng thực – giá trị thực, thay vì hiệu ứng tâm lý nhất thời.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn