Ngày 8-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Bảy (48 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra vụ đánh chết bạn nhậu rồi dựng hiện trường giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bảy cùng Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi); Phan Đức Tài (49 tuổi) và Hồ Phước Thạnh (48 tuổi, cùng ngụ địa phương) tổ chức ăn nhậu tại nhà Nguyễn Văn Chính (em ruột Bảy) từ tối ngày 4 đến gần 2h sáng 5-8.

Trong lúc ăn nhậu, giữa ông Bảy và ông Thạnh xảy ra mâu thuẫn nên ông Bảy dùng tay đánh vào mặt ông Thạnh. Lúc này, ông Tài đứng ra can ngăn cũng bị ông Bảy đánh ngã xuống sàn nhà.

Ông Chiến đến can ngăn cũng bị ông Bảy đánh trúng vào mặt và bụng, ông Chiến tức giận bỏ đi.

Thấy ông Tài đang nằm ngửa trên sàn nhà, ông Bảy tiếp tục đến đạp nhiều cái vào bụng khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi biết ông Tài đã chết, ông Bảy đã tạo hiện trường giả do say rượu nên ông Tài đi vệ sinh té ngã.

...

Sau đó ông Bảy ra đường rủ ông Chiến tiếp tục đi nhậu đến khoảng 4h30 sáng cùng ngày thì cả hai đi bộ quay về nhà.

Ông Bảy vào kêu ông Chính thức dậy nói ông Tài chết, ông Chính đến kiểm tra thì phát hiện ông Tài chết nên điện thoại trình báo Công an xã Phú Hưng.

Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Phú Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, bắt giữ ông Bảy.

Tác giả: TIẾN VĂN - CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ