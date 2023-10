Đã bắt giữ nữ nghi phạm sát hại cô gái trẻ ở Thủ Đức

Sáng 1-10, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cô gái trẻ tử vong ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Trước đó, trưa 30-9, người dân sống gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) thấy một cô gái nằm bất động ở bãi xe trong chợ. Thấy trên người cô gái có vết máu, vết thương ở mặt, cổ nên đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Nhận tin, Công an TP Thủ Đức và lực lượng liên quan đã đến hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là cô gái 26 tuổi, quê Long An. Nạn nhân làm nghề buôn bán rau củ ở chợ đầu mối Thủ Đức.

Đại diện Công an phường Tam Bình cho biết nghi phạm là một người phụ nữ lớn tuổi, họ có mâu thuẫn từ trước. Lúc xảy ra vụ việc thì hai người có chở nhau vào bãi xe trong chợ.

"Sau hai giờ nhận được tin, Công an phường Tam Bình đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức, Công an TP HCM truy xét, bắt giữ nghi phạm" - vị này nói.

