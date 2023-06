Cựu trưởng phòng nhận hối lộ gần 10 tỉ đồng thông qua con gái

Theo kết luận, bị can Oanh quen biết bị can Nga từ trước, nên khi được cựu chủ tịch NSJ Group đến đặt vấn đề về việc thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non năm 2016, các bị can trao đổi, thống nhất giao cho nhân viên của 2 bên lập dự án, cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm. Tổng cộng có 6 gói thầu với tổng trị giá trên 630 tỉ đồng đã được nhóm cựu cán bộ Sở tạo điều kiện cho phía bà Nga tham gia và trúng thầu toàn bộ. Sau khi các bị can câu kết, giá vật tư đã bị nâng khống, gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng cho Nhà nước. Sau khi thực hiện các dự án, Hoàng Thị Thuý Nga đưa hối lộ Vũ Liên Oanh 14 tỉ đồng, đưa Ngô Vui 14,8 tỉ đồng và đưa Hà Huy Long 1,8 tỉ đồng.