Cú lật kèo không tưởng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng

Guehi chưa thể hoàn thành giấc mơ đến Liverpool.



Ban đầu, Crystal Palace đồng ý bán hậu vệ người Anh với giá 35 triệu bảng kèm điều khoản hưởng hoa hồng nếu Liverpool bán Guehi trong tương lai.

Guehi hoàn tất kiểm tra y tế tại London, thậm chí Liverpool đã nộp giấy tờ đăng ký anh là tân binh lên ban tổ chức Premier League. Dù vậy, thương vụ vẫn đổ bể, do Crystal Palace không tìm được người thay thế chất lượng. Julio Igor, cái tên được "Đại bàng xanh" nhắm đến, bất ngờ chọn gia nhập West Ham.

...

Oliver Glasner, HLV trưởng Palace không muốn mất Guehi trong bối cảnh đội bóng thành London sắp dự cúp châu Âu. Chiến lược gia người Áo được cho là đã dọa từ chức, nếu ban lãnh đạo đội chủ sân Selhurst không giữ trung vệ sinh năm 2000.

Liverpool đành giữ nguyên bộ khung với Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez và tân binh Giovanni Leoni. Wataru Endo cũng có thể đá trung vệ khi cần, giúp đội bóng phần nào yên tâm. Dù vậy, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ tái khởi động thương vụ vào đầu năm 2026. Khi đó, mức giá của Guehi sẽ giảm, do anh chỉ còn nửa năm hợp đồng.

Về phía Guehi, cú sốc lớn khi giấc mơ khoác áo nhà vô địch Premier League tan thành mây khói đã khiến anh thực sự suy sụp. Cầu thủ này thậm chí đã chuẩn bị cả video chia tay người hâm mộ Crystal Palace. Dẫu vậy, Glasner tin rằng Guehi sẽ toàn tâm cống hiến cho Palace, bởi anh luôn dành tình yêu đặc biệt cho đội bóng, ít nhất là cho đến tháng 1 năm sau.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn