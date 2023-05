Công ty Vật tư y tế Thanh Hóa: Sở hữu nghìn tỷ trúng thầu và cuộc “song hành” thất thường với An Phúc

Nhà thầu “quen” tỉnh Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là công ty Vật tư y tế Thanh Hóa) có mã số thuế 2800588271, trụ sở chính tại số 109 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Người đại diện pháp luật đồng thời là Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Mong. Xếp hạng VNR500: 454(B2/2021) – đây là bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo mô hình của Fortune 500 dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của công ty Vietnam Report, được công bố thường niên từ năm 2007.

Theo giới thiệu, công ty Vật tư y tế Thanh Hóa (tiền thân là “Trạm vật tư và sửa chữa thiết bị y tế Thanh Hóa” thành lập năm 1976), đến năm 1986 được đổi tên là công ty Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa (tên viết tắt là THEMCO).

Năm 2000, công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 3136 UB/ĐMDN, ngày 08/12/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Giấy phép kinh doanh số 2800588271 cấp lần thứ 7 ngày 31/12/2015 của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Với tư cách nhà thầu, THEMCO đã tham gia 483 gói thầu, trong đó trúng 401 gói, trượt 20 gói, 60 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu là 2.667.262.726.467 đồng (hơn 2,6 nghìn tỷ đồng).

Trong số 119 bên mời thầu mà THEMCO từng tham gia dự thầu thì có tới gần 70% các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và phần lớn trong số đó là thuộc ngành y tế.

THEMCO là một nhà thầu quen mặt với nhiều bên mời thầu với giá trị trúng thầu từ hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng.

Tỉ lệ trúng thầu rất cao khiến mối quan hệ giữa THEMCO với nhiều bên mời thầu trở nên “quen mặt”, ví dụ tại: bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa trúng 43/45 gói, 2 gói chưa có kết quả; bệnh viện Nhi Thanh Hóa trúng 60/75 gói, 10 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy; sở Y tế Thanh Hóa trúng 22/23 gói tổng giá trị hơn 772 tỷ đồng; bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trúng 14/15 gói giá trị hơn 211 tỷ đồng…

Ở các đơn vị: bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương; trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên; ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Xử lý chất thải Bệnh viện; bệnh viện 71 Trung ương; bệnh viện Phổi Thanh Hóa; trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa… tỉ lệ trúng thầu của THEMCO còn ở con số tuyệt đối với số gói tương ứng là: 13/13; 11/11; 10/10; 8/8 và 5/5.

Với vai trò nhà thầu độc lập, THEMCO từng trúng nhiều gói thầu giá trị khủng tới hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên tỉ lệ tiết kiệm lại không đáng là bao. Điển hình như gói thầu số 5 và 02 trị giá lần lượt là gần 300 tỷ và 106 tỷ ở sở Y tế Thanh Hóa tiết kiệm tương ứng chỉ 5,8 tỷ và 942 triệu đồng;

Gói 2 ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên hơn 28 tỷ đồng tiết kiệm vỏn vẹn 20 triệu đồng; gói mua sắm trang thiết bị ở bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên 24 tỷ cũng chỉ tiết kiệm 50 triệu; gói mua sắm ở sở Y tế Vĩnh Phúc 99 tỷ đồng tiết kiệm 93 triệu đồng, tỉ lệ gần bằng 0, đạt 0,09%.

Thậm chí, gói Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa còn có giá trúng thầu bằng với giá dự toán, tức là quá trình đấu thầu không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách.

Với 13 gói thầu được phóng viên nghiên cứu ngẫu nhiên, tổng giá trị trúng thầu là hơn 821 tỷ đồng chỉ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước ở mức 8,2 tỷ đồng, tương đương 0,9%.

Lúc liên danh, khi thành “đối thủ” với công ty An Phúc

Trong mối quan hệ của THEMCO với các nhà thầu khác, đáng chú ý có công ty TNHH Thiết bị y tế và Dược phẩm An Phúc (công ty An Phúc; địa chỉ trụ sở: lô số 526, mặt bằng 530, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Người đại diện pháp luật là Giám đốc Doãn Tiến Hùng.

Trong 2 gói thầu Mua bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim 2 cánh bướm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Mua hoá chất dùng cho hệ thống thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2023, công ty An Phúc và THEMCO là đối thủ của nhau. Kết quả, cả hai gói thầu trên, An Phúc đều giành phần thắng. THEMCO là nhà thầu có nhiều kinh nghiệm khi sở hữu hàng loạt gói thầu lớn, thế nhưng khi làm “đối thủ” của An Phúc, doanh nghiệp này lại bất ngờ bị loại với lý do: “Đánh giá E-HSDT theo quy trình 2, nhà thầu có giá thấp nhất đạt yêu cầu E-HSMT nên không đánh giá các nhà thầu còn lại” – gói thầu tại bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Hai nhà thầu đấu nhau tại gói thầu ở bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

THEMCO là nhà thầu bị loại tại gói thầu ở bệnh viện Đa khoa Hà Trung khi công ty này đấu đầu với nhà thầu An Phúc.

Thế nhưng trong lịch sử đấu thầu của mình, THEMCO - An Phúc đã từng liên danh thực hiện 7 gói thầu khác như: Mua vật tư y tế tại bệnh viện Mắt Thanh Hóa năm 2023; Mua hoá chất xét nghiệm tại bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn năm 2023-2024; Mua vật tư y tế bổ sung tại bệnh viện Đa khoa TP.Thanh Hóa năm 2022; Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm, Sinh phẩm chẩn đoán tại bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn năm 2022; Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán bổ sung tại bệnh viện Đa khoa huyện cẩm Thủy năm 2022; Mua hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán bổ sung tại bệnh đoán bổ sung tại bệnh viện Đa khoa TP.Thanh Hóa năm 2022; Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm, chẩn đoán bổ sung tại bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc năm 2022.

Liên danh THEMCO - An Phúc bắt tay nhau ở 7 gói thầu.

Thông tin thể hiện liên danh tại gói thầu bệnh viện Đa khoa Đông Sơn.

Qua tìm hiểu được biết, trong quá trình hoạt động THEMCO nhiều lần đăng ký giao dịch đảm bảo tại các ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hoá; TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa; TMCP ĐT&PT Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa. Trong đó, có nhiều máy móc, trang thiết bị; quyền và lợi ích phát sinh từ các hợp đồng kinh tế; và cả quyền đòi nợ và nhận thanh toán ký kết phát sinh từ chính gói thầu đã thực hiện được mang ra làm tài sản đảm bảo.

