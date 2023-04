Công ty Tân Hải Sơn thi công có đảm bảo an toàn đường điện?

Trước đó, vào năm 2018, tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn điện nghiêm trọng làm 4 người tử vong khi thi công dựng cột viễn thông. Nguyên nhân được xác định do đơn vị thi công không thông báo cho đơn vị điện lực để phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc. Theo Điều 51, Khoản 8, Luật Điện lực: Khi tiến hành các công việc trên mặt đất, dưới lòng đất ở gần hoặc trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đường dây hoặc có nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện thì đơn vị tiến hành những công việc đó phải có sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện về các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết.