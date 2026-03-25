Phá mái tôn cứu người trong nhà 6 tầng bốc cháy

Khoảng 18h, lửa bùng lên từ tầng 2 căn nhà cao 6 tầng một tum tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng, phun ra ngoài qua các cửa sổ.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người nhưng không kịp thoát ra ngoài theo lối cửa chính do lửa và khói chặn lối. Tất cả sau đó di chuyển lên tầng tum.

Con trai chủ nhà phá mái tôn cứu người mắc kẹt. Video: Đức Huy

Nhân chứng cho biết có người mắc kẹt vẫy tay qua cửa sổ kêu cứu, người dân xung quanh cố tiếp cận nhưng không thể lên các tầng do lửa lan mạnh.

Con trai chủ nhà từ ngoài tìm cách vào bên trong để cứu người nhưng lửa bùng mạnh, không thể tiếp cận. Anh sau đó trèo lên mái nhà đang xây dựng bên cạnh, cùng một sinh viên hàng xóm nhảy sang mái nhà cháy, phá mái tôn để đưa bố mẹ và 5 người khác ra ngoài.

... Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Anh Tiến



Khoảng 10 phút sau khi nhận tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực số 9 và 12 cùng 4 xe chữa cháy, 24 cán bộ, chiến sĩ có mặt ở hiện trường.

Khi tiếp cận, đám cháy bùng mạnh tại tầng 2, khói và khí độc lan lên các tầng trên. Lực lượng chức năng chia làm hai mũi, một mũi phá cửa kính, phun nước vào trong để dập lửa; mũi còn lại tiếp cận từ nhà bên cạnh, sử dụng thang di động đưa 7 người mắc kẹt xuống an toàn.

Đến khoảng 19h, đám cháy được dập tắt. Một số người bị ngạt khói nhẹ, được đưa tới bệnh viện kiểm tra.

Sau vụ cháy, căn nhà ám khói đen, nhiều mảnh vỡ vương vãi. Tầng 1 và 2 dùng để kinh doanh, các tầng trên để ở. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Việt An

Nguồn tin: Báo VnExpress

