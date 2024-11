Công an Thanh Hóa truy bắt thành công 27 đối tượng truy nã

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa qua công an tỉnh này đã tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 Kế hoạch tổng truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã.

Theo đó, sau hơn 4 tháng ra quân giai đoạn 1 thực hiện Kế hoạch tổng truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, công an tỉnh này đã tập trung rà soát, xác minh, tuyên truyền, vận động ra đầu thú 27 đối tượng. Trong đó, có 18 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, 3 đối tượng truy nã nguy hiểm và 6 đối tượng truy nã thường.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác minh, xác định được 30 đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng này.

Đối tượng bị truy nã về tội Giết người cách đây 35 năm bị Công an Thanh Hóa bắt giữ trong năm 2024.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả trong giai đoạn 1 giúp Công an Thanh Hóa hoàn thành 63,2% kế hoạch đề ra, vượt 13,2% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao về việc quyết tâm kéo giảm 50% số đối tượng truy nã trong nước hiện còn trong năm 2024.

Theo Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thành tích bước đầu đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm chính trị rất cao của cán bộ, chiến sĩ tham gia 2 Tiểu ban. Sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân (giai đoạn 1), lực lượng Công an Thanh Hóa đã tập trung rà soát, xác minh, vừa tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nắm bắt tình hình và phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

Trong giai đoạn 2 của Kế hoạch tổng truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã (từ ngày 15/11/2024 đến ngày 20/12/2024), Công an tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện mục tiêu huy động tối đa lực lượng, tập trung xác minh truy bắt, vận động thanh loại, bảo đảm không để phát sinh số đối tượng truy nã mới do lỗi chủ quan.

Thiếu tướng Trần Phú Hà khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt tội phạm truy nã.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong giai đoạn 2 của Kế hoạch, các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình truy tìm, truy bắt đối tượng truy nã, các đơn vị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy trí tuệ của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trong thực hiện công tác truy nã tội phạm.

Trong đó, các đơn vị được giao chủ trì cần phân công, phân cấp rõ ràng đến từng cán bộ, nghiên cứu toàn diện lại các hồ sơ với tinh thần "đào sâu", tập trung tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, để xác minh, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại các đối tượng truy nã, "khóa chặt", không để phát sinh đối tượng truy nã mới. Thường xuyên tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bắt truy nã, phấn đấu kết thúc Kế hoạch phải bắt hết các đối tượng truy nã trong nước còn lại.

