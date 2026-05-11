Công an làm việc với người đàn ông đánh nam shipper vì từ chối cắt lông chó

Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) đã làm việc với người đàn ông đánh nam shipper do mâu thuẫn chuyện giao nhận hàng và yêu cầu cắt lông chó - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11-5, Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) thông tin đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ xô xát giữa một shipper giao hàng và khách nhận hàng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 10-5, anh Đ.T.C. (35 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao một đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn (55 tuổi, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Quá trình nhận hàng, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt mua nên yêu cầu anh C. mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng.

Tuy nhiên, anh C. không đồng ý, đồng thời hướng dẫn khách liên hệ với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hàng hoàn.

Khi anh C. quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi.

Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm vụ việc.

Người đàn ông tung nắm đấm vào mặt nam shipper - Ảnh cắt từ clip



Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, trưa 10-5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh xô xát giữa một người đàn ông và một thanh niên trước một nhà nghỉ trên địa bàn phường Rạch Dừa.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, nam thanh niên mặc đồng phục shipper, dừng xe máy trước nhà nghỉ để giao hàng cho khách. Tuy nhiên, người đàn ông yêu cầu shipper cắt lông cho con chó của mình.

Khi shipper từ chối, người đàn ông nắm hai chân sau con chó giơ lên ném vào người shipper bất chấp con vật vùng vẫy kêu la thảm thiết.

Chưa dừng lại ở đó, khi nam thanh niên nói "tui là người đi giao hàng", người đàn ông vung tay đấm về phía mặt nam shipper, đồng thời chửi bới, đuổi theo dọa đánh nhiều lần.

Xử lý nghiêm hành vi dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn Cơ quan công an nhấn mạnh mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, các hành vi hành hung người khác, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, danh dự của công dân mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử đúng mực khi phát sinh tranh chấp trong mua bán, giao nhận hàng hóa. Đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định. Tuyệt đối không manh động, tự ý dùng bạo lực dẫn đến hậu quả đáng tiếc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tác giả: A LỘC - ĐAN THUẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ