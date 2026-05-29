Tàu cá gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh, kịp thời ứng cứu 7 ngư dân

Tàu cá TH-91895-TS, có chiều dài khoảng 13,6m, khu vực tàu bị chìm trên vùng biển Cửa Sót, địa bàn xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 5-6km. (Ảnh: Thanh Giang)

Thông tin ban đầu, vào lúc 14h ngày 28/5, Đồn Biên phòng Cửa Sót nhận được thông báo tàu cá số hiệu TH-91895-TS có chiều dài khoảng 13,6m, bị chìm trên vùng biển Cửa Sót, địa bàn xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 5-6km, trên thuyền có 7 ngư dân. Thuyền trưởng là ông Phạm Văn Ninh (sinh năm 1986, quê ở tỉnh Thanh Hóa) cũng là chủ phương tiện, trong quá trình đánh bắt hải sản tàu đã bị sóng lớn, gió mạnh đánh chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã nhanh chóng thông báo cho các phương tiện hoạt động khai thác hải sản ở gần khu vực đến hỗ trợ. Đồng thời, đơn vị cử 8 cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Đến hơn 16h cùng ngày, tất cả 7 ngư dân trên phương tiện gặp nạn đều đã được cứu vớt an toàn và đưa lên các phương tiện tham gia cứu hộ. Tàu cá bị nạn cũng đã được lai dắt về cảng cá Cửa Sót.

Tác giả: Zen Linh

Nguồn tin: baophapluat.vn