Hiện trường n.ữ s.inh lớp 12 t.ử v.o.n.g dưới gầm xe tải sau va chạm, người thân khóc ngất bên t.h.i t.h.ể

Ngày 29/5, đại diện UBND phường Hà Lầm xác nhận trên địa bàn phường Hà Lầm, Quảng Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X



Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày tại khu vực cổng khu đô thị Lideco, thuộc phường Hà Lầm. Thời điểm trên, xe tải biển số 14C-164.16 (chưa xác định danh tính tài xế) di chuyển đến khu vực này thì xảy ra va chạm xe máy điện mang biển số 14AA-101.84 do một nữ sinh lớp 12, Trường THPT Ngô Quyền điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy điện bị cuốn vào gầm xe tải, hậu quả nữ sinh tử vong tại chỗ. Người dân chứng kiến cho biết hiện trường xảy ra vụ việc hỗn loạn. Người thân nạn nhân có mặt tại hiện trường, gào khóc trong đau xót khi chứng kiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Người thân gào khóc bên thi thể nữ sinh. Ảnh: Đ.X



Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hà Lầm, Quảng Ninh đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này.

