Nữ sinh lớp 4 bị nhóm bạn hành hung, cơ thể nhiều vết thâm tím

Hình ảnh nữ sinh Đ. bị chấn thương phần mềm ở nhiều nơi trên cơ thể.

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng), do mâu thuẫn trong quá trình học tập và sinh hoạt, em H.T.H.Đ., học sinh lớp 4 tại điểm trường Nà Sài - Nà Pậy, thuộc Trường Tiểu học Thái Học, bị nhiều bạn học hành hung. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do em Đ. mượn tiền các bạn từ đầu năm học chưa trả và thường xuyên trêu chọc, nhại lại lời nói của bạn bè, dẫn đến xích mích.

Theo đó, trong các ngày 6 và 7/4/2026, em Đ. liên tiếp bị đánh nhiều lần. Riêng ngày 7/4, nữ sinh này bị nhóm bạn đóng cửa lớp để hành hung trong giờ nghỉ trưa. Có tổng cộng 15 học sinh tham gia, gồm 13 em lớp 4 và 2 em lớp 5 cùng trường.

Báo cáo cũng nêu thêm, trong thời gian xảy ra sự việc, giáo viên chủ nhiệm được học sinh trong lớp thông tin về việc giữa các bạn xảy ra xích mích. Sau đó, giáo viên đã kịp thời nhắc nhở ngay tại lớp và trong giờ sinh hoạt cuối tuần; đồng thời xử lý bằng hình thức trực nhật lớp 2 ngày. Từ đó, trong thời gian học tại trường, học sinh không có biểu hiện thù hằn hay xích mích gì nữa.

Địa điểm Trường Tiểu học Thái Học xã Yên Thổ, nơi xảy ra sự việc nữ sinh lớp 4 bị các bạn đánh.

Ngày 15/4, trong giờ học, giáo viên chủ nhiệm phát hiện em Đ. bị tím ở góc mắt. Khi cô giáo hỏi lý do thì học sinh trả lời do đi chăn trâu bị ngã. Chiều tối cùng ngày, mẹ của Đ. nhắn tin và gửi ảnh con mình bị tím ở lưng cho cô giáo chủ nhiệm báo cáo sự việc.

Sau khi nhận được thông tin, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thái Học đã tiến hành họp giữa phụ huynh các học sinh tham gia đánh bạn, phụ huynh nạn nhân, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp 4.

Kết quả buổi làm việc, các bên thống nhất đưa em Đ. đi khám, giám định sức khỏe ở các bệnh viện tuyến địa phương, trung ương. Theo kết quả của bệnh viện; Đ bị chấn thương phần mềm nhiều vị trí trên cơ thể và có biểu hiện lo âu ở mức độ nhẹ.

Cùng với việc tích cực chăm lo sức khỏe cho học sinh; nhà trường đã quyết định chuyển em Đ. từ điểm trường Nà Sài - Nà Pậy về học tại trường chính để thay đổi môi trường học tập. Ngày 28/4, Đ. đã trở lại học bình thường. Trong quá trình học, cô giáo chủ nhiệm theo dõi thấy học sinh hòa đồng, vui vẻ, không có biểu hiện tâm lý hay hành động bất thường.

Ông Đặng Văn Bận, Chủ tịch UBND xã Yên Thổ cho biết; địa phương xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội nên đã khẩn trương vào cuộc xử lý với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, nghiêm túc, không né tránh trách nhiệm.

"UBND xã đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thái Học khẩn trương xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc; yêu cầu báo cáo trung thực, đầy đủ; đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao phối hợp với Công an xã, nhà trường và các bên liên quan theo dõi, tham mưu xử lý đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của học sinh bị ảnh hưởng"; ông Đặng Văn Bận nhấn mạnh.

Trong quá trình giải quyết, UBND xã chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh; tổ chức các buổi làm việc, hòa giải và khắc phục hậu quả trên tinh thần giáo dục, nhân văn nhưng nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Ngày 6/5/2026, UBND xã Yên Thổ đã ban hành báo cáo gửi UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về sự việc, kết quả giải quyết ban đầu; đồng thời tiếp tục thụ lý, xác minh đơn kiến nghị của gia đình học sinh theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

