PSG đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu, bảo vệ thành công ngôi vương Champions League

Các cầu thủ PSG ăn mừng chức vô địch C1 lần thứ hai liên tiếp. (Ảnh: PSG)

Bàn thắng PSG: Dembele (65'-pen) Arsenal: Havertz (6') Đội hình thi đấu PSG: Safonov; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos (Zabarnyi 106'), Hakimi; Joao Neves, Vitinha (Beraldo 106'), Fabian Ruiz (Zaire-Emery 95'); Doue, Dembele (Ramos 90'+6), Kvaratskhelia (Barcola 83')

Arsenal: Raya, Mosquera (Timber 66'), Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi 91'), Odegaard (Gyokeres 67'), Saka (Madueke 83'), Trossard (Martinelli 83'), Havertz (Eze 91')

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Arsenal nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Kai Havertz thoát xuống rồi dứt điểm ở góc hẹp, đánh bại thủ thành Gianluigi Donnarumma, đưa đại diện nước Anh vươn lên dẫn trước.

Bị thủng lưới sớm, PSG đẩy cao đội hình tấn công và liên tục gây sức ép về phía khung thành của David Raya. Tuy nhiên, hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Arsenal đã đứng vững trong phần lớn thời gian hiệp 1, khiến nhà đương kim vô địch châu Âu gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Đại diện nước Pháp bị dẫn trước sau hiệp 1 dù kiểm soát bóng vượt trội. (Ảnh: PSG)

Sang hiệp 2, PSG tiếp tục gia tăng sức ép và cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 62. Sau tình huống Mosquera phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia trong vòng cấm, trọng tài cho đội bóng nước Pháp được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Ousmane Dembele thực hiện thành công, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn. Arsenal buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, trong khi PSG sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Dù vậy, các chân sút như Kvaratskhelia, Bradley Barcola hay Vitinha đều không thể tận dụng thành công.

Bước sang hai hiệp phụ, cả hai đội tiếp tục tạo ra những tình huống đáng chú ý nhưng không bên nào có thể ghi thêm bàn thắng, buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, PSG tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 trong 5 lượt sút, chỉ có Nuno Mendes không thắng được thủ môn đối phương. Bên phía Arsenal, Eberechi Eze và Gabriel thực hiện không thành công, khiến đại diện nước Anh chấp nhận thất bại với tỷ số 3-4.

Giành chiến thắng chung cuộc sau loạt luân lưu cân não, PSG bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League, tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Tác giả: Phan Thạch

Nguồn tin: Báo Nhân dân