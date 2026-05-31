Nữ tù nhân bị kết án 110 năm và cuộc vượt ngục "chấn động"

Năm 23 tuổi, Sarah Jo Pender cùng bạn trai Richard Hull bị kết tội sát hại 2 bạn cùng phòng là Andrew Cataldi, 24 tuổi và Tricia Nordman, 25 tuổi.

Hai nạn nhân bị bắn chết trong căn hộ tại trung tâm thành phố Indianapolis (Mỹ) vào ngày 24/10/2000, sau chuỗi mâu thuẫn kéo dài nhiều tuần liên quan đến ma túy và tiền bạc. Thi thể của họ được tìm thấy trong thùng rác không lâu sau đó. Vài ngày sau, Sarah và Richard bị bắt và bị buộc tội giết người.

Tại phiên tòa năm 2002, công tố viên hạt Marion gọi Sarah là “Charles Manson phiên bản nữ” vì khả năng thao túng người khác tương tự thủ lĩnh giáo phái khét tiếng. Bên công tố cho rằng Sarah có khả năng thao túng bạn trai và đóng vai trò chủ mưu trong vụ án.

Cuối cùng Richard nhận tội và bị tuyên 75 năm tù, trong khi Sarah bị kết án tổng cộng 110 năm tù. Dù thừa nhận đã giúp mua khẩu súng và chứng kiến việc phi tang xác, cô vẫn khẳng định không trực tiếp gây án. Tuy nhiên, lời khai của một bạn tù cùng bức thư được cho là bằng chứng khiến bồi thẩm đoàn kết luận cô có tội.

Sau khi bị giam tại Trại cải tạo Rockville, Sarah xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, vô tội và nhận được sự cảm thông từ nhiều tù nhân khác. Chính điều này giúp cô tạo dựng mạng lưới hỗ trợ cho kế hoạch vượt ngục sau này.

Tháng 8/2008, Sarah bắt đầu thực hiện kế hoạch đào tẩu. Cô tiếp cận Scott Spitler, một quản giáo tại trại giam, dùng tình dục và tiền bạc để lôi kéo người này tham gia. Đồng thời, cô thuyết phục một số bạn tù rằng mình bị oan để nhận được sự hỗ trợ.

Tối 4/8/2008, Sarah thay quần áo thường do Scott cung cấp, lẻn ra khỏi phòng tập thể dục rồi trốn dưới gầm xe của trại giam do Scott lái. Vụ việc bị phát hiện trong lúc điểm danh tù nhân, ngay lập tức kích hoạt chiến dịch truy tìm quy mô lớn.

Ra khỏi trại giam, Sarah được một bạn tù cũ đón tới thành phố Indianapolis, thủ phủ bang Indiana. Với tên giả, Sarah đến định cư tại thành phố Chicago và làm công việc định giá cho một nhà thầu. Trong khi đó Scott Spitler bị bắt và nhận mức án 8 năm tù giam vì hành động hỗ trợ Sarah vượt ngục.

Theo những lời khai, Sarah đã lợi dụng khả năng quyến rũ của mình để giăng bẫy Scott và giữ lại bằng chứng, từ đó ép Scott tham gia kế hoạch. Cô ta còn buôn bán hàng cấm trong tù để kiếm tiền, gửi vào ngân hàng phục vụ cho cuộc sống đào tẩu.

Xem chương trình truyền hình "American Most Wanted" (cung cấp thông tin về tội phạm đào tẩu ở Mỹ) vào ngày 22/12/2008, một người dân sống gần căn hộ của Sarah đã nhận ra cô ta nên báo cảnh sát. Họ bắt Sarah ngay tại căn hộ mà cô ta thuê. Nữ tù nhân trốn trại không kháng cự khi cảnh sát xuất hiện.

Sau khi bị bắt lại, Sarah bị biệt giam trong 5 năm tại Nhà tù nữ Indiana do lo ngại cô tiếp tục âm mưu vượt ngục hoặc thao túng người khác. Mỗi ngày, cô dành 22 giờ trong phòng giam nhỏ, chỉ có sách và thời gian hạn chế để sinh hoạt bên ngoài.

Trong thời gian thụ án, Sarah tham gia các hoạt động như làm vườn và theo học chương trình thạc sĩ. Tuy nhiên, cô ta vẫn khẳng định bản thân vô tội và không ngừng nỗ lực để được giảm án.

Theo Sở Cải huấn Indiana, Sarah có thể được xem xét trả tự do sớm nhất vào năm 2054, khi 75 tuổi. Gia đình cô từng gửi đơn xin ân xá, viện dẫn lời khai mới cho rằng bằng chứng buộc tội có thể bị làm giả.

Đáng chú ý, công tố viên từng buộc tội Sarah sau này cũng thừa nhận có "nghi ngờ hợp lý" về mức độ liên quan của cô trong vụ án. Dù vậy, các nỗ lực kháng cáo gần đây đều không thành công.

Tháng 1/2026, tòa án chính thức bác đơn xin giảm án của Sarah mà không đưa ra lý do. Trong phiên điều trần trước đó, cô nói: "Hôm nay là một trong những ngày trọng đại nhất đời tôi vì tôi đang xin cơ hội được tự do chứ không phải chết trong tù".

