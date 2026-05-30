Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự lĩnh án 24 năm tù

Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Hương, Trung Quốc, ngày 29/5 xác định trong thời gian giữ chức trụ trì Thiếu Lâm Tự và chủ tịch Quỹ Phúc lợi Từ thiện Thiếu Lâm, ông Thích Vĩnh Tín, tục danh Lưu Ứng Thành, đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt bất hợp pháp hơn 19,3 triệu USD từ tài sản của tổ chức trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2025.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín. Ảnh: Reuters

Từ năm 2012 đến 2022, ông đã tự ý rút gần 22,3 triệu USD từ quỹ của chùa để sử dụng vào mục đích cá nhân quá ba tháng mà không hoàn trả.

Tòa án cũng xác định kể từ tháng 7/2006, ông Thích Vĩnh Tín đã nhận bất hợp pháp số tiền và hiện vật trị giá hơn 1,7 triệu USD để giúp các đối tác trúng thầu xây dựng chùa cùng những dự án kinh doanh liên quan khác. Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2022, ông đã đưa hối lộ cho các công chức nhà nước tổng số tiền gần 837.000 USD nhằm trục lợi bất chính.

Tòa án đã căn cứ vào số tiền phạm tội đặc biệt lớn, thời gian sai phạm kéo dài, cùng hậu quả nghiêm trọng và tác động xấu đến xã hội để đưa ra mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng ghi nhận ông Thích Vĩnh Tín đã thành khẩn khai báo sau khi bị bắt, tự nguyện khai thêm những hành vi phạm tội mà cơ quan điều tra chưa biết đến, đồng thời bày tỏ thái độ ăn năn hối cải.

...

Cuối cùng, tòa án tuyên phạt ông 24 năm tù và phải nộp số tiền 515.000 USD. Tại tòa, ông Thích Vĩnh Tín đã chấp nhận phán quyết và cho biết sẽ không kháng cáo.

Ông Thích Vĩnh Tín sinh năm 1965 tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Ông đến chùa Thiếu Lâm vào năm 1981 và nhận trụ trì thứ 29 Thích Hành Chính làm thầy.

Sau khi trưởng lão Thích Hành Chính viên tịch vào năm 1987, ông Thích Vĩnh Tín kế thừa y bát và đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Thiếu Lâm Tự, phụ trách toàn bộ công việc của chùa. Ông nhậm chức trụ trì Thiếu Lâm Tự vào năm 1999 và trong những thập niên sau đó đã mở rộng nghiên cứu cũng như quảng bá võ Thiếu Lâm ra nước ngoài.

Ông được gọi là "sư thầy CEO" vì đã lập hàng chục công ty. Bản đồ kinh doanh của Thiếu Lâm Tự không ngừng mở rộng, lấn sân sang các lĩnh vực văn hóa, ẩm thực, dược phẩm, trang phục. Tuy nhiên, ông cũng bị chỉ trích là thương mại hóa Phật giáo.

Ông bắt đầu bị điều tra từ tháng 7 năm ngoái và bị bắt vào giữa tháng 11. Sau những bê bối của cựu trụ trì này, Cơ quan Giáo hội Phật giáo Trung Quốc chỉ trích hành vi của ông "cực kỳ tệ hại, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo cũng như hình ảnh các nhà sư".

Tác giả: Vũ Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net