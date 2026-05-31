72 giờ truy tìm 4 tên cướp manh động

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ cướp

Vụ cướp táo tợn lúc nửa đêm

Khoảng 1h30 ngày 18-5-2026, chị V.T.L.N (trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Tây Thăng Long thuộc địa bàn phường Thượng Cát, Hà Nội thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy ép phải dừng lại. Nhìn thấy nhóm thanh niên lăm lăm con dao yêu cầu nộp tiền, quá sợ hãi, chị N lùi lại phía sau. Tuy nhiên một tên đã đuổi theo để cướp điện thoại iPhone 11 Promax của chị N và khi không cướp được gã đã dùng dao chém vào tay chị. Một tên khác tiến lại gần xe nạn nhân và giật lấy chiếc ba lô rồi cả bọn bỏ chạy về phía hướng phường Thượng Cát. Vì quá hoảng loạn nên đến tận chiều hôm sau chị N mới dám đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an phường Thượng Cát đã khẩn trương xác minh nguồn tin, thu thập dấu vết tại hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị phối hợp điều tra làm rõ. Cơ quan công an xác định, ngoài hành vi rất manh động, các đối tượng còn tỏ ra khá chuyên nghiệp khi thực hiện hành vi cướp tài sản của nạn nhân. Tất cả đều đeo khẩu trang tối màu và bịt kín biển kiểm soát xe máy. Bên cạnh đó, do quá hoảng sợ nên chị N cũng không ghi nhận được nhiều thông tin về đặc điểm nhận dạng của nhóm đối tượng.

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ cướp

Cuộc truy lùng những kẻ cướp giấu mặt

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và sự quyết tâm cao độ của Tổ Phòng chống tội phạm (Công an phường Thượng Cát), Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự), một cuộc điều tra quy mô lớn đã được triển khai. Trung tá Nguyễn Việt Anh - cán bộ Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ, thời điểm chị N di chuyển trên đường là nửa đêm về sáng, không có bóng người qua lại. Hình ảnh từ hệ thống camera an ninh cũng hết sức hiếm hoi, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Xe của các đối tượng thì 1 chiếc không có biển kiểm soát, chiếc còn lại biển kiểm soát đã bị bịt kín. “Nhưng khó không đồng nghĩa với không thể làm được” - Thượng tá Lê Văn Phú, Trưởng Công an phường Thượng Cát khẳng định.

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, các trinh sát hình sự đã kiên trì theo các dấu vết ít ỏi còn lại ở hiện trường. Sau 3 ngày đêm tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bám sát địa bàn, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng gây án, gồm: Nguyễn Mạnh Hiền (SN 2003) và Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ; Phùng Đức Dương (SN 2009) và Phùng Trọng Nam (SN 2001) cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.

... Nhóm cướp bị bắt giữ, tại cơ quan công an

Lời cảnh báo cho những tên cướp manh động

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do cần tiền chi tiêu cá nhân nên khoảng 20h ngày 17-5, khi đang ở nhà tại địa chỉ số 20 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô (Hà Nội), Hiền rủ Nam, Dương, Tuấn đi xe máy lượn lờ ở các tuyến phố vắng tìm cơ hội cướp tài sản của người đi đường và được 3 đối tượng đồng ý. Khoảng 0h ngày 18-5, Tuấn và Nam mỗi tên điều khiển 1 xe máy, còn Hiền và Dương ngồi phía sau, mỗi tên mang theo 1 con dao. Các đối tượng di chuyển trên các tuyển phố Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Văn Tiến Dũng tìm người có tài sản để cướp. Khi đến vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng đi theo hướng đường Tây Thăng Long, cả nhóm phát hiện chị N đi xe máy một mình nên Tuấn chở Hiền phóng vượt lên chặn đầu, xe của Nam và Dương có nhiệm vụ chặn phía sau nhằm không cho bị hại có đường thoát.

Hiền sau đó xuống xe cầm dao chỉ vào mặt chị N đe dọa và yêu cầu đưa tiền. Lúc này, Dương cũng cầm dao nhảy xuống hỗ trợ đồng bọn. Thấy vậy, chị N hoảng sợ bỏ xe lại để chạy bộ thoát thân nhưng bị Dương cầm dao đuổi theo. Chính Dương là kẻ vung dao chém 1 nhát vào tay của chị N khi giằng co cướp điện thoại của nạn nhân, nhưng bất thành. Hiền là kẻ trực tiếp cướp chiếc ba lô chị N để ở giá chở hàng. Khi bị chị N hô hoán, tất cả lên xe bỏ chạy dọc theo các tuyến đường 70, đê Liên Hà, đường Tân Lập, đường Vạn Xuân, Quốc lộ 32, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, rồi quay lại Phạm Văn Đồng... và đi về nhà Hiền tại số 20 Hoàng Quốc Việt.

Trên đường bỏ chạy, nhóm cướp kiểm tra chiếc ba lô của chị N và thấy bên trong chỉ có 1 chiếc ví, 1 đăng ký xe máy, 2 thẻ sinh viên và số tiền vỏn vẹn… 9.000 đồng. Hiền giữ lại giấy đăng ký xe máy và 9.000 đồng, số giấy tờ, ví và chiếc ba lô hắn vứt bỏ tại một khu đô thị trên địa bàn phường Thượng Cát. Ba ngày sau khi gây án, khi cả nhóm cướp vẫn đinh ninh hành vi của chúng sẽ không ai biết thì bất ngờ bị cơ quan công an tìm đến cùng lệnh bắt khẩn cấp.

Lãnh đạo UBND phường Thượng Cát khẳng định, việc nhanh chóng phá án không chỉ giúp thu hồi tài sản, đảm bảo công lý cho nạn nhân, trừng phạt các đối tượng manh động mà còn là lời cảnh báo đanh thép đối với các loại tội phạm hình sự trên địa bàn. Thành tích xuất sắc này là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và dũng cảm của lực lượng Công an Hà Nội nói chung và CAP Thượng Cát nói riêng. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất” đang được phát động, triển khai trong Công an Thủ đô, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Qua vụ việc trên, Công an phường Thượng Cát khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là khi di chuyển qua các tuyến đường vắng vào khung giờ đêm muộn. Khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm hoặc gặp tình huống khẩn cấp, người dân cần bình tĩnh và kịp thời liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hiền, Nguyễn Mạnh Tuấn, Phùng Đức Dương, Phùng Trọng Nam về hành vi cướp tài sản.

Tác giả: Trường Văn

Nguồn tin: anninhthudo.vn