Tai nạn khi lái xe môtô phân khối lớn, hai cha con thương vong

Trưa 29/5, Công an xã Lương Sơn cho biết, đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 cha con thương vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 cùng ngày tại Km1658+100 Quốc lộ 1 qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe môtô phân khối lớn biển số 59A3-567.62 do ông B.Đ.T.K (SN 1977, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở theo con trai phía sau.

Khi đến khu vực trên là đoạn đường cong, người điều khiển không làm chủ được tay lái nên xe lao vào lề đường.

Tại hiện trường, xe môtô ngã trong lề đường, hai cha con nằm ven Quốc lộ 1. Qua kiểm tra, ông K. đã tử vong, người con bị thương.

Công an xã Lương Sơn nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Sau đó, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, xe môtô gặp nạn đang di chuyển cùng một đoàn mô tô phân khối lớn.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.vn