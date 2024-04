Công an Hội An điều tra vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà

Cảnh sát nỗ lực dập lửa tại nhà ông T. - Ảnh: H.A.

Sáng 19-4, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết đang làm rõ vụ chồng chém vợ rồi chạy về phóng hỏa đốt nhà tại xã Cẩm Hà.

Theo thông tin ban đầu, trưa 18-4, sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến dập tắt đám cháy tại nhà ông Đ.V.T. ở xã Cẩm Hà.

Xác minh thêm, lực lượng chức năng nhận định có khả năng ông T. bức xúc với vợ rồi tự đốt nhà mình.

Theo đó, trước khi về phóng hỏa đốt nhà, ông T. đã ra chợ nơi vợ là bà N.T.H. đang bán thịt để nói chuyện qua lại. Tại đây, ông T. đã dùng dao chém nhiều nhát khiến bà H. bị thương nặng, phải chuyển ra Đà Nẵng cấp cứu.

Hiện ông T. cũng bị bỏng nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an Hội An đang làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông.

Tác giả: THÁI BÁ DŨNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ