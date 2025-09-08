Công an Hà Tĩnh vào cuộc phòng nguy cơ cá độ ở các giải Pickleball

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian gần đây, Pickleball trở thành môn thể thao hấp dẫn, lan tỏa nhanh tại địa phương, đặc biệt là trong giới trẻ và các câu lạc bộ thể thao phong trào. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này, một số cá nhân, tổ chức đứng ra tổ chức giải đấu Pickleball nhưng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật; thậm chí có nguy cơ bị lợi dụng để lồng ghép hoạt động cá độ, gây ra những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Phòng An ninh chính trị nội bộ nhắc nhở, tuyên truyền các quy định về tổ chức giải Pickleball.



Vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Tĩnh đã mời một số cá nhân làm việc để tuyên truyền và nhắc nhở việc tổ chức các giải Pickleball thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

​Phòng An ninh chính trị nội bộ hướng dẫn cho các cá nhân, theo quy định hiện hành, mọi giải đấu Pickleball trên địa bàn, dù quy mô nhỏ hay lớn, đều phải gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được theo dõi, quản lý. Trường hợp ban tổ chức không thực hiện nghĩa vụ báo cáo, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 14 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Ngoài công tác tuyên truyền, hướng dẫn, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức cho các cá nhân ký cam kết thực hiện đúng quy định về công tác tổ chức giải.

Trong thời gian tới, Phòng An ninh chính trị nội bộ- Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm khuyến khích phong trào Pickleball địa phương phát triển theo hướng lành mạnh, văn minh, an toàn, gắn với kỷ cương và pháp luật.

