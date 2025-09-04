Cứu sống nam bệnh nhân bị ngừng tim gần 40 phút khi chơi Pickleball

Ngày 4/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tiếp nhận và cứu sống thành công một nam bệnh nhân ngừng tim gần 40 phút.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/8, Khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân N.M.T. (49 tuổi, trú tại phường Thành Sen) trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng thở và ngừng tim.

Bệnh nhân T. đã phục hồi hoàn toàn và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: TD

Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc chơi Pickleball, anh T. đột ngột ngã xuống sân. Ngay lập tức, những người chơi cùng tiến hành ép tim tại chỗ và gọi xe cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, các nhân viên y tế tiếp tục ép tim liên tục. Sau khoảng 25 phút, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu với các biện pháp: ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản và sốc điện liên tục. Sau 15 phút nỗ lực, nhịp tim bệnh nhân trở lại. Ngay sau đó, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa và chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Anh T. lập tức được chuyển sang đơn vị Tim mạch can thiệp để chụp mạch và đặt stent mạch vành cấp cứu.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng sốc nặng, hôn mê sâu. Tại đây, anh T. được điều trị tích cực với lọc máu liên tục, thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch và trợ tim. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kết nối hệ thống Tele-ICU với Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tối ưu hóa phác đồ điều trị.

Sau 9 ngày chăm sóc, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

