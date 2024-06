Công an Hà Tĩnh đề xuất lập 1.936 tổ bảo vệ an ninh trật tự

Tin Hà Tĩnh

Theo thống kê của Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT có 3 lực lượng là Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng với tổng số 5.871 người (bảo vệ dân phố 253 người; Công an xã bán chuyên trách 1.746 người và dân phòng 3.872 người). Mỗi thôn/tổ dân phố hiện nay được bố trí ít nhất 1 Công an xã bán chuyên trách hoặc bảo vệ dân phố và dân phòng.