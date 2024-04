CSGT Công an Hà Tĩnh tuần tra, xử lý chéo địa bàn

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ cuối tháng 3/2024, trên tuyến đường ven biển qua Cẩm Xuyên - Kỳ Anh, lực lượng CSGT sở tại đã triển khai tuần tra, kiểm tra chéo địa bàn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông được chấp hành nghiêm chỉnh.

Tuyến đường ven biển này có lưu lượng người và phương tiện lưu thông nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao.

CSGT Công an Hà Tĩnh ra quân kiểm tra phương tiện lưu thông trên tuyến đường ven biển.



Trước đó, tuyến đường ven biển đoạn qua huyện Kỳ Anh do Đội CSGT – TT Công an huyện Kỳ Anh hoặc tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh đảm nhiệm. Nhưng nay, đơn vị chịu trách nhiệm chính cho công tác xử lý là Đội CSGT – TT Công an huyện Cẩm Xuyên.

Theo đó, tổ công tác xử lý vi phạm có 6 cán bộ, thì có 5 người của Đội CSGT – TT Công an huyện Cẩm Xuyên, người còn lại thực hiện nhiệm vụ lập biên bản xử lý vi phạm thuộc Đội CSGT – TT Công an huyện Kỳ Anh.

Lãnh đạo Đội CSGT – TT Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, Công an huyện Cẩm Xuyên và Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp thực hiện công tác tuần tra, xử lý vi phạm theo hình thức chéo địa bàn giữa 2 địa phương. Đội CSGT – TT Công an huyện Kỳ Anh cũng đang triển khai trên tuyến giao thông của huyện Cẩm Xuyên.

Các vi phạm giao thông mà lực lượng CSGT tập trung xử lý vẫn là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải, cơi nới thành thùng…

... Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện nghiêm minh.



Quá trình thực hiện nhiệm vụ, CSGT 2 đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đã có nhiều tài xế gọi điện nhờ người “tác động” nhưng đều không có tác dụng.

Lãnh đạo Đội CSGT – TT Công an huyện Kỳ Anh cũng nhận định, việc CSGT địa phương này tới địa bàn khác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý sẽ tránh được tình trạng nhờ vả, tác động, can thiệp trong xử lý vi phạm giao thông.

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thời gian qua, công tác xử lý vi phạm trật tự ATGT được các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai nghiêm túc, nhất là xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ - những hành vi vi phạm chủ yếu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT.

Việc tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm chéo giữa các địa bàn nhằm đảm bảo tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” khi tất cả các hành vi vi phạm giao thông đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc kiểm tra chéo giúp các đơn vị CSGT học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao công tác chuyên môn trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Được biết, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh là 2 huyện tiên phong thực hiện việc tuần tra, xử lý chéo địa bàn. Thời gian tới, việc phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chéo giữa CSGT các địa phương sẽ triển khai toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo BVPL