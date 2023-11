Clip: Ôm cua tốc độ cao phi thẳng xe vào đầu ô tô, nữ “ninja” có hành động ngỡ ngàng

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông mới đây cho thấy, sau cú tông mạnh vào đầu ô tô, nữ tài xế đi xe máy điện ngã lộn nhào. Tuy nhiên, điều bất ngờ, ngay sau khi gặp nạn, nữ tài xế lập tức đứng dậy và may mắn không có dấu hiệu bị thương quá nghiêm trọng.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi điều khiển xe máy không đi bên phải chiều đi của mình, không đội mũ bảo hiểm và việc di chuyển ở những đoạn đường vòng khuất tầm nhìn an toàn, tránh bị phạt, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) cho biết: Tại những đoạn đường vòng khuất tầm nhìn, thông thường sẽ có biển cảnh báo hướng đường vòng hoặc nếu không có thì tài xế cũng phải tập trung quan sát, làm chủ tốc độ để đảm bảo xe di chuyển an toàn, tránh vi phạm lấn làn ngược chiều, không đi bên phải chiều đi của mình.

Về xử lý vi phạm, luật sư Tuấn Anh cho biết: Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, hành vi “điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều)”, tài xế điều khiển xe máy, kể cả xe máy điện sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

“Trong trường hợp bị xác định có hành vi vi phạm không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ, người điều khiển xe máy, kể cả xe máy điện sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng”, luật sư Tuấn Anh nói.

