Clip ô tô lao vào nhà dân, tông bay một phụ nữ đang ngồi xem điện thoại

Một đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn hy hữu đang lan truyền trên mạng xã hội khiến dân tình khiếp sợ. Thời điểm xảy ra vụ việc, một người phụ nữ đang ngồi tại khu vực bàn uống nước của gia đình ở tầng 1 để xem điện thoại, mgoài ra còn có một người đàn ông khác đang đi lại trong nhà.

Bất ngờ, một chiếc ô tô con từ ngoài đường lao thẳng vào nhà, tông mạnh vào người phụ nữ. Nạn nhân bị tông bay vào chiếc tủ phía sau, sau đó ngã ra sàn. Người đàn ông may mắn tránh được nên thoát nạn.

Vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 57 phút ngày 1/3/2025. Chứng kiến đoạn clip, nhiều người chỉ biết cầu bình an cho nạn nhân.

Người phụ nữ đang ngồi trong nhà bất ngờ bị ô tô lao vào tông trúng.

Trước đó, tại Thái Nguyên cũng xảy ra một vụ xe ô tô lao vào nhà dân, tông trúng một người đàn ông đang ngồi xem tivi. Rất may, nạn nhân không bị thương.

Cuối tháng 12/2024, Nguyễn Khương Duy (31 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) lái ô tô tông vào nhà dân thuộc tổ dân phố 10, phường Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, khiến một cháu bé 17 tuổi đang chơi ở trong nhà tử vong.

Ngày 27/2 vừa qua, Duy đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khương Duy về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn