CLIP: Lùi xe bán tải phá cửa trong vụ cháy khiến 6 người một gia đình thương vong

Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 15-7, đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 2, đường Lạc Long Quân, tổ 14, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CLIP người dân dùng xe ôtô phá cửa cứu người mặc kẹt trong đám cháy. Ảnh: Facebook

Khi vụ cháy nhà xảy ra, có 6 người bị mắc kẹt trong nhà. Phát hiện sự việc, người dân đã dũng cảm dùng xe ôtô bán tải lùi phá cửa cuốn tìm cách tiếp cận giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã điều 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, 1 xe cứu thương, 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Ngôi nhà bị cháy là dạng nhà ống 3 tầng, 1 tum, chủ hộ là anh Đào Duy D. (SN 1985) và vợ là chị Nguyễn Thị N. (SN 1983).

Ngọn lửa bao trùm lên căn nhà trong đêm. Ảnh: Facebook

Vụ cháy đã khiến 4 người bị thương: Anh Đào Duy D. (SN 1985), chủ hộ, bị bỏng 70%, đã được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Lê Hữu Trác (Hà Nội); cháu Đào Gia L. (SN 2014), con anh D., bị bỏng 30%; chị Nguyễn Thị N. (SN 1983), vợ anh D., và cháu Đoàn Thảo Q. (cháu anh D.) hiện đang điều trị. 2 con anh Đào Duy D. tử vong trong vụ cháy là cháu Đào Anh T. (SN 2009) và Đào Anh C. (SN 2011). Ngày 15-7, đoàn công tác do ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình, làm trưởng đoàn đã đến hiện trường vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên, chỉ đạo công tác xử lý vụ việc và đến bệnh viện thăm, động viên nạn nhân. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Đức Hinh đã trao 5 triệu đồng cho gia đình xảy ra vụ cháy được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao hỗ trợ 8 triệu đồng cho 4 trẻ em thương vong và người thân trong vụ cháy. Quỹ cứu trợ TP Hòa Bình trao hỗ trợ cho 3 người bị thương 2 triệu đồng/người và 3 triệu đồng cho chủ nhà bị bỏng nặng 70%. Hiện, nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

...

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

