Clip ghi lại tai nạn thương tâm, cuộn vải bạt đè chết nam bảo vệ ngay cổng công ty

Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phạm Thành Trọng (SN 1998, quê tỉnh Đồng Tháp) về tội "Vô ý làm chết người".

Theo điều tra, khoảng 9 giờ 25, ngày 19-3, Nguyễn Phạm Thành Trọng là nhân viên tại xưởng 2 - Công ty TNHH ITM điều khiển máy kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc chở 3 cuộn vải bạt có tổng khối lượng trên 4.000kg.

Camera ghi lại vụ tai nạn lao động thương tâm

Trọng chuyển hướng đột ngột không giảm tốc độ khi vào cổng xưởng 2 của công ty nằm trên đường NE5, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thuộc khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương), dẫn đến sơ mi rơ moóc bị nghiêng, làm các cuộn vải bạt trượt xuống đè chết ông Mai Công (SN 1974, quê tỉnh Quảng Nam, là nhân viên bảo vệ của công ty).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với người liên quan.

