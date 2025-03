Clip gây phẫn nộ ở Quảng Trị: Hai người phụ nữ cãi nhau rồi ném cốc thủy tinh khiến một em bé vô tội đổ máu

Tối ngày 6/3, sự việc một bé trai bị ném cốc trúng thuỷ tinh đầu được chia sẻ lân mạng xã hội khiến nhiều người sợ hãi. Theo như chia sẻ, camera an ninh đã ghi lại sự việc và ngày 2/3 vừa qua tại một quán ăn ở Quảng Trị.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, bên trong quán có 2 người phụ nữ cãi nhau lớn tiếng. Sau đó người phụ nữ mặc áo màu cam do không kiềm chế được cơn giận đã dùng cốc thủy tinh ném về phía người phụ nữ còn lại.

Tuy nhiên, không may, cú ném ấy lại trúng ngay vào đầu của bé trai đang ngồi ăn đối diện.

Sau cú ném kinh hoàng ấy, bé trai bị chảy máu rất nhiều ở đầu. Người đàn ông được cho là bố ngồi cạnh đã vội vàng đứng dậy, dùng tay bịt vết thương đang liên tục chảy máu trên đầu cháu bé. Một số người chứng kiến vô cùng bất ngờ đã vội chạy đến gần kiểm tra tình hình cháu bé.

Thế nhưng, trong lúc đó, một người đàn ông đã tiếp tục lao vào phía bên trong hành hung một trong người phụ nữ khiến nạn nhân oà khóc nức nở. Người phụ nữ vừa ném chiếc cốc cũng lo lắng chạy lại gần chỗ cháu bé kiểm tra tình hinh sau đó cùng một vài thanh niên chứng kiến vụ việc đã lao vào can ngăn vụ ẩu đả.

Thấy con trai vẫn liên tục chảy máu, người đàn ông đã vội vàng bế cháu bé lên và hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Hiện chưa rõ tình trạng của em bé như thế nào, nhưng nhiều người vẫn bày tỏ sự lo lắng và phẫn nộ trước hành động trút giận liều lĩnh gây ảnh hưởng đến cháu bé.

Theo chia sẻ mới nhất của tài khoản C.R. được cho là mẹ của bé trai bị ném cốc trúng đầu trong clip nói trên cũng đã cập nhật tình hình mới nhất cho biết nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để xử lý khâu vết rách da trên đầu. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cháu bé vẫn còn vết máu bầm trong não và đang phải tiếp tục uống thuốc và tiêm cho tan.

"Sau vụ việc tinh thần cháu hiện tại đã ổn định và có ăn được chút chút", người mẹ cho biết thêm.

Tài khoản được cho là mẹ bé trai đã để lại bình luận cập nhật tình hình sức khoẻ để mọi người yên tâm



Thông tin mới nhất từ người mẹ bé trai đã khiến nhiều người an tâm phần nào. Tuy nhiên, một số người cho rằng cần xử lý nghiêm hành động ném cốc thuỷ tinh của người phụ nữ. Cư dân mạng cho rằng hành vi người phụ nữ là hoàn toàn không thể chấp nhận, dù chỉ là trong lúc tức giận hay tranh cãi. "Không thể tưởng tượng được một người lại có thể ném đồ vật nguy hiểm vào người khác. Đứa trẻ oan gia lại bị ném trúng đầu, xem clip đã thấy đau đớn rồi. Mong cháu không sao", một bình luận bày tỏ.

Cộng đồng mạng cũng chỉ trích việc không có sự kiềm chế trong những tình huống xung đột. "Cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng phải biết cách kiểm soát cảm xúc, nhất là khi có trẻ em xung quanh. Chúng ta không thể để những hành động như vậy xảy ra nữa", một người khác lên tiếng.

