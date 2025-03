CLIP: Đóng lối đi tự mở nơi nữ sinh viên bị tàu lửa tông tử vong

Sau nhiều vụ tai nạn xảy ra, chiều 12-3, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tiến hành rào chắn lối đi tự mở ở đường Lương Văn Can giao với đường sắt Bắc - Nam tại Km 690+380, phường An Cựu, quận Thuận Hoá, TP Huế.

Công nhân ngành đường sắt tiến hành tháo dỡ các tấm đoanh lót giữa đường sắt và tiến hành rào chắn, bít lại lối đi ngang qua đường sắt.



Trước đó, chiều 10-3, khi điều khiển xe máy đi qua điểm giao cắt này, một nữ sinh viên năm cuối của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế (quê Hà Tĩnh) đã bị tàu tông, gây thương tích rất nặng, tử vong.

Đây là lối đi tự mở, điểm đen tai nạn đường sắt mà Báo Người Lao Động đã phản ánh. Tại đường ngang này, mỗi ngày có lượng lớn người và phương tiện xe máy, xe đạp qua lại. Theo quan sát, vị trí này không có rào chắn, không có cảnh báo tàu tự động; chỉ có những tấm đoanh bằng sắt lót cho xe máy, xe đạp, người đi bộ băng qua nên mặt đường khá hẹp, không bằng phẳng.

Lối đi này nằm trong khu vực đô thị, nhiều nhà cao tầng nên bị che khuất tầm nhìn, khó quan sát tàu. Đặc biệt, bình diện độ dốc đường sắt so với đường bộ cao khoảng 1 m nên người điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao mới lên được giữa đường sắt. Vì lẽ này nên không thể mở đường ngang theo quy định. Mặt khác, cách lối đi vài chục mét về phía Nam, đoạn đường sắt khá cong nên không thể nhìn thấy tàu từ phía xa, khi tàu xuất hiện thì "sự đã rồi".

Tiến hành rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại điểm đen tai nạn giao thông này.

Theo Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, đã có nhiều biện pháp đóng cửa lối đi tự mở này như chôn cọc trụ, dựng rào chắn nhưng vẫn bị người dân mở ra để đi lại cho tiện.

Theo Ban ATGT TP Huế, để xóa bỏ lối đi tự mở này, từ lâu địa phương đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), ngành đường sắt tiến hành phân bổ kinh phí xây dựng hầm chui nhưng đến nay chưa được triển khai.

Ngày 10-3-2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 358/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đảm bảo ATGT và lối đi tự mở qua đường sắt, giai đoạn 2021 đến hết năm 2025. Trong đó xây dựng 297 đường ngang, 149 hầm chui.

Vào tháng 8-2024, Cục Đường sắt Việt Nam đã đề xuất triển khai Dự án Xây dựng đường ngang, hầm chui để xóa các lối đi tự mở qua đường sắt với tổng mức đầu tư dự kiến 1.800 tỉ đồng, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, hiện việc triển khai thực hiện Đề án 358 đang chậm tiến độ.

Tác giả: Q.Nhật



Nguồn tin: Báo Người Lao Động