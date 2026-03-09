Clip cô gái bị k.é.o l.ê trên đường ở Hải Phòng gây p.hẫn nộ, công an vào cuộc điều tra

Sáng 9/3, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã An Thành và cho biết công an xã đang vào cuộc điều tra, làm rõ, nguồn tin từ VietNamNet cho biết.

Trước đó ngày 8/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường, gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung clip, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong là áo trắng, trong tình trạng trang phục xộc xệch nằm bên lề đường. Trên mặt và áo cô gái xuất hiện nhiều vệt máu.

Cô gái nằm gục bên vệ đường. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, một nam thanh niên mặc quần bò ngắn, áo khoác màu xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người này một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo cô gái kéo lê trên đường.

Trên mặt và áo cô gái có nhiều vết máu. Ảnh cắt từ clip

Trong clip, cô gái khoanh tay trước ngực và nói: “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!”.

... Nam thanh niên kéo lê cô gái trên đường. Ảnh cắt từ clip

Theo Dân trí, một đoạn clip khác lan truyền trên mạng cho thấy cô gái và nam thanh niên được cho là đã cùng rời chuyến phà tại xã An Thành (Hải Phòng).

Thông tin từ báo Lao động cho biết, hình ảnh trong clip cho thấy sự việc diễn ra trên một tuyến đường nhỏ, xung quanh có một số người dân chứng kiến. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe và an toàn của cô gái.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ lại và để lại bình luận, cho rằng đây là hành vi bạo lực cần được làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, trưởng thôn Phù Tải 2, xã An Thành cho biết đoạn clip do người dân trong làng quay lại khi hai người này đi phà qua địa bàn.

Theo vị trưởng thôn, cả hai không phải người địa phương. Qua tìm hiểu ban đầu, họ là vợ chồng và chỉ đi qua khu vực chứ không sinh sống tại xã.

