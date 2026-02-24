3 chị em 'cực phẩm' nhà Khánh Vy

3 chị em nhà Khánh Vy được khen là "cực phẩm" vì đều giỏi giang, xinh đẹp. Ảnh: khanhvyccf/Instagram.

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, MC Khánh Vy chia sẻ nhiều hình ảnh đón Tết bên gia đình ở Nghệ An và Hà Nội. Cô cùng mẹ và 2 chị gái đều lựa chọn áo dài với tông màu đỏ, hồng đậm chất Tết.

Trong những khung hình, 3 chị em nhà Khánh Vy nhận nhiều sự chú ý, được gọi là "cực phẩm" vì đều xinh đẹp và tài giỏi.

Khánh Vy sinh năm 1999, nổi tiếng nhờ clip nói 7 thứ tiếng viral khắp mạng xã hội năm 2016. Thời điểm đó, cô là học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Sau đó, Khánh Vy theo học ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại giỏi. Từ khi còn là sinh viên, hot girl Nghệ An đã bén duyên với công việc MC và ghi dấu ấn qua loạt chương trình truyền hình như 8 IELTS, Đường lên đỉnh Olympia hay Anh trai vượt ngàn chông gai.

Khánh Vy cũng xây dựng loạt kênh mạng xã hội hút triệu lượt theo dõi với hình ảnh đa tài, truyền cảm hứng tích cực đến thế hệ trẻ. Năm 2020, cô cùng người em đồng hương Thiện Khiêm ra mắt sách chia sẻ bí quyết học tiếng Anh.

Nhờ tài năng và chăm chỉ, Khánh Vy tích lũy khối tài sản đáng nể ở tuổi còn rất trẻ. Năm 19 tuổi, cô tự mua chiếc ôtô đầu tiên. Một năm sau, cô mua đất tặng bố mẹ ở quê nhà Nghệ An. Ở tuổi 26, nữ MC có xe hơi gần 4 tỷ đồng, ít nhất 2 căn nhà tại Hà Nội và TP.HCM.

Khánh Vy có 2 chị gái đều rất tài năng. Chị cả của cô là Trần Cẩm Tú, sinh năm 1985, hiện là phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng bộ môn Lý luận giáo dục, giảng viên chính Khoa Tâm lý - Giáo dục của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trước đây, Khánh Vy tự hào tiết lộ chị cả có thành tích học tập rất "khủng", từng bảo vệ luận án cả 3 bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và đều đạt thủ khoa.

Cẩm Tú còn thường xuyên mời Khánh Vy về giao lưu với lớp sinh viên của mình, đồng thời nhiều lần nhờ em gái tư vấn để mua quà tặng nhằm khích lệ, động viên học trò học hành chăm chỉ hơn.

Chị gái thứ hai của Khánh Vy là Trần Hà Phương, sinh năm 1987, cựu học sinh chuyên Lý của trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Người chị này được biết đến với thành tích giành học bổng du học Trung Quốc khi Khánh Vy mới 6 tuổi và có khả năng tiếng Trung ấn tượng.

Trong 3 chị em, Hà Phương là người kín tiếng hơn cả. Cô hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Khánh Vy từng tâm sự hai người chị của mình chính là động lực để cô phấn đấu, cố gắng và có được những thành công như hôm nay.

Tác giả: Ngân Anh

Nguồn tin: znews.vn