Vụ tông tử vong nữ sinh tại Hà Nội, lái xe thừa nhận kéo lê nạn nhân để không phải đền bù tiền

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN1974, thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

‎Trước đó, vào khoảng 9h20' ngày 13/9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện. Vụ tai nạn đã làm nữ sinh lớp 10 là N.H. A (SN 2010, trú tại Phú Xuyên) điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong. Sau khi xảy ra sự việc lái xe ô tô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

‎Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố, Phòng CSGT đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

‎Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long: không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

‎Hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi “Giết người”.

‎‎Hiện, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.



