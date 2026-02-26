Cô gái thuê trọ 'ngủ nhầm' phòng của chủ nhà bị bắt tại trận

Sau khi gia chủ gặng hỏi, nữ sinh này cho biết "nhầm phòng". Tuy nhiên, lời giải thích này được cho là thiếu thuyết phục.

Ngày 23/2, khi từ quê trở về nhà sau dịp Tết, chị Khánh Ly (Hà Nội) bất ngờ khi phát hiện nữ sinh thuê trọ nằm trên giường vợ chồng chị ở tầng 5, thậm chí mặc đồ của gia chủ. Cô gái giải thích do “nhầm phòng”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Ly cho biết sự việc xảy ra tại căn nhà 6 tầng của mình. Gia đình chị sinh sống tại tầng 5, tầng 6 dùng để phơi đồ, 4 tầng dưới cho sinh viên thuê trọ.

Theo chị Ly, nữ sinh tên H.T. (sinh năm 2006), hiện là sinh viên năm nhất một trường cao đẳng, mới chuyển đến thuê phòng ở tầng 2 chưa được một tháng.

Tối hôm xảy ra sự việc, chị Ly đi từ ngoài về và mở cửa phòng ở tầng 5 thì bất ngờ phát hiện T. đang nằm ngủ trên giường của vợ chồng mình. Đáng nói, cô gái còn mặc quần áo của chị.

“Tôi mở cửa ra thì thấy bạn ấy nằm trên giường của vợ chồng tôi, còn mặc đồ của tôi. Khi bị hỏi, bạn ấy nói do say xe nên đi nhầm phòng vì không bật điện”, chị Ly kể.

Your browser does not support the video tag.



Chủ nhà cho biết phòng của gia đình không khóa cửa vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chị khẳng định từ tầng 2 lên tầng 5 phải đi qua cầu thang bộ hoặc thang máy.

Cô gái sau đó giải thích đi thang bộ từ tầng 6 xuống vì khu vực tầng 6 được sử dụng làm nơi phơi đồ chung cho sinh viên. Dù vậy, chị Ly cho rằng lời giải thích thiếu thuyết phục khi vị trí phòng thuê và phòng gia đình khác nhau hoàn toàn.

...

“Khi tôi gặng hỏi, bạn ấy không hợp tác, chỉ khăng khăng là nhầm phòng. Tôi không hiểu nhầm kiểu gì khi phòng ở tầng 2 mà lại lên tận tầng 5”, chị Ly bức xúc.

Ngay trong tối, chị Ly yêu cầu nữ sinh dọn đi. Tuy nhiên, H.T. xin được ở lại thêm một đêm để chờ gia đình từ quê lên giải quyết.

Chị Ly cho biết do quá tức giận và lo lắng cho sự an toàn của gia đình, chị đã livestream chia sẻ sự việc trên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra người trong đoạn video cũng là hot TikToker có 104.000 lượt theo dõi. Tuy nhiên, hiện người này đã khóa bình luận.

Theo lời chủ nhà, thời điểm phát hiện sự việc, cô gái không có biểu hiện cười đùa. Chị nghi ngờ nữ sinh có thể đang trong tình trạng không tỉnh táo, song chưa có kết luận cụ thể.

Hiện chị Ly vẫn đang chờ gia đình nữ sinh lên làm việc trực tiếp với để làm rõ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn