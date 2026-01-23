Cố gắng nhảy lên tàu, hai cha con bị kéo lê trên sân ga

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông, đang bế con trên tay, được nhìn thấy đang chạy dọc theo đoàn tàu đang di chuyển cùng với một người đàn ông khác.

Trong khoảnh khắc thót tim, người cha mất thăng bằng và trượt chân xuống khoảng trống giữa đoàn tàu và sân ga, tại ga xe lửa Prayagraj thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ .

Vẫn ôm chặt con trai, hai cha con bị kéo lê bởi đoàn tàu số 15018 Kashi Express, suýt chút nữa bị kéo xuống gầm và rơi xuống đường ray.

Nhân viên đường sắt nhận thấy sự hỗn loạn liền chạy đến giúp đỡ trong khi các hành khách khác tỏ ra kinh hoàng.

Những người trên tàu đã kịp thời kéo người đàn ông và cậu bé vào bên trong toa tàu để tránh một tai nạn thương tâm. Đoàn tàu dừng khẩn cấp kịp thời. Theo các nguồn tin địa phương, không có ai bị thương trong vụ việc.

... Hai cha con bị tàu hỏa kéo lê.



Công ty đường sắt một lần nữa kêu gọi hành khách ưu tiên sự an toàn và tránh lên hoặc xuống tàu đang di chuyển.

Trong lời kêu gọi của mình, họ nhắc nhở hành khách chờ tàu dừng hẳn và tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Theo báo cáo của Đường sắt Ấn Độ năm 2025, trong 5 năm qua, đã có 351 người thiệt mạng và 970 người bị thương trong 200 vụ tai nạn đường sắt.

Tại huyện Balasore thuộc bang Odisha của Ấn Độ, thảm họa đường sắt tồi tệ nhất thế giới trong hai thập kỷ qua đã cướp đi sinh mạng của 296 người vào năm 2023.

Một đoàn tàu chở khách bị trật bánh trước khi bị một đoàn tàu khác trên đâm vào. Lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 300 thi thể từ đống đổ nát, trong khi hơn 850 người khác bị thương.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn