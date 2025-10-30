CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bức xúc với các quyết định của trọng tài chính Ngô Duy Lân

Trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Tĩnh ở vòng 8 V.League gây bức xúc cho cổ động viên Hà Tĩnh và ban huấn luyện (Ảnh VPF)



Trận đấu giữa Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khuôn khổ vòng 8 V.League 2025/2026 diễn ra lúc 18 giờ ngày 26/10 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hải Phòng. Ban huấn luyện và lãnh đạo CLB Hà Tĩnh cũng như cổ động viên đội nhà không hài lòng với quyết định của trọng tài và đã có đơn khiếu nại.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Trưởng đoàn của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết: "Ở trận đấu này, trọng tài chính Ngô Duy Lân và tổ trọng tài VAR đã có 2 quyết định gây bất lợi cho đội bóng Hà Tĩnh. Lẽ ra, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải được hưởng quả phạt 11m ở huống Joseph Onoja bị đẩy ngã; cầu thủ Nguyễn Nhật Minh của Hải Phòng phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo".

"Ở trận đấu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu rất tốt nhưng đội bóng đã phải chịu thất bại bởi những quyết định thiếu chính xác từ các trọng tài", ông Tuấn nhấn mạnh.



Hai tình huống được Phó Trưởng đoàn của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đề cập đều diễn ra trong hiệp 1 của trận đấu.

Cụ thể, phút thứ 15, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thực hiện pha phản công, tiền vệ Nguyễn Hoàng Trung Nguyên thoát xuống và có cơ hội đối mặt với thủ môn Nguyễn Đình Triệu để ghi bàn nhưng trung vệ Nguyễn Nhật Minh của Hải Phòng đã phạm lỗi bằng gầm giày. Hành vi của cầu thủ này là rất nguy hiểm. Nhưng, thay vì rút thẻ đỏ, trọng tài chính Ngô Duy Lân chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo. Sau khi trọng tài VAR có ý kiến, ông Lân xem lại VAR nhưng vẫn giữ quyết định rút thẻ vàng.

...

Tình huống thứ 2 xảy ra ở phút 45 khi cầu thủ Joseph Onoja của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi bóng trong vòng cấm địa của Hải Phòng thì tiền vệ Luis Antonio đẩy ngã từ phía sau. Tác động của Luis Antonio là rất rõ ràng nhưng trọng tài chính Ngô Duy Lân đã từ chối thổi phạt đền cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh



Điều đáng nói là sau pha bóng này, các cầu thủ Hà Tĩnh đang khiếu nại với trọng tài thì cầu thủ Hải Phòng đã tổ chức trận đấu và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng của Hải Phòng được công nhận, còn tình huống Joseph Onoja bị đẩy ngã không được tổ trọng tài VAR có ý kiến để ông Ngô Duy Lân xem lại tình huống

Chị Nguyễn Thị Hà Vi (phường Thành Sen) chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn VFF và VPF xem xét lại công tác trọng tài trong trận đấu Hải Phòng gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hầu hết cổ động viên không hài lòng với các quyết định của trọng tài chính và tổ trọng tài VAR. Họ đã có các quyết định sai lầm của trọng tài khiến đội bóng núi Hồng chịu thất bại đáng tiếc".



Trước những quyết định gây tranh cãi và bất lợi cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của các trọng tài, Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh đã làm đơn khiếu nại gửi Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề nghị xem xét các quyết định của ông Ngô Duy Lân và tổ trọng tài VAR; nếu có sai sót nghiêm trọng, đề nghị rút kinh nghiệm hoặc xử lý kỷ luật liên quan.

