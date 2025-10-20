Thi đấu thiếu người, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Cả hai đội rời sân Thống Nhất với kết quả hòa. Ảnh: CLB CA TPHCM



Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) nhập cuộc rất tự tin, chủ động chơi đôi công với đội chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh (CA TP.HCM). Tuy vậy, trong khoảng thời gian đầu trận đấu, không có quá nhiều tình huống thực sự đáng chú ý được tạo ra.

Thế trận cân bằng được duy trì trong khoảng 30 phút đầu trận trước khi đội chủ nhà CA TP.HCM giành thế trận lấn lướt, kiểm soát bóng nhỉnh hơn HLHT. Tuy nhiên, đội chủ nhà không cho thấy được sự áp đảo khi đội khách thi đấu rất chắc chắn. Tỷ số hòa không bàn thắng được duy trì cho đến hết hiệp đấu.

Bước sang hiệp 2, những phút đầu diễn ra rất sôi động, cả hai đội đều tỏ rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm ở vòng đấu thứ 7. Đến phút 62, chủ nhà CA TP.HCM gặp bất lợi lớn khi Võ Huy Toàn phải nhận thẻ vàng thứ hai, kèm theo thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ HLHT. Việc thi đấu thiếu người khiến CA TP.HCM gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu.

Phút 68, từ một tình huống tổ chức tấn công của đội khách, Viết Triều có bóng trong tư thế thuận lợi trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Patrik Lê Giang đã chọn vị trí chuẩn xác để bắt bóng, nhưng trong pha xử lý luống cuống, bóng lọt qua khe giữa hai chân; may mắn thay, anh vẫn kịp quay lại làm chủ tình hình.

Đến thời điểm này, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức buộc phải kéo đội hình về sâu phần sân nhà để giữ lại 1 điểm. Cục diện trận đấu gần như đảo chiều khi HLHT tràn lên gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trong gần 20 phút cuối trận, khung thành của Patrik Lê Giang liên tục bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Dù vậy, đội khách vẫn không đạt được mục tiêu.

Kết thúc 90 phút thi đấu, CA TP.HCM và HLHT hòa nhau với tỷ số 0-0, chia điểm tại vòng 7.

Ở những trận đấu cùng ngày, PVF-CAND hòa 2-2 trước Thanh Hóa FC, còn Hải Phòng giành chiến thắng đậm 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: hanoimoi.vn