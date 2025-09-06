Chờ màn trình diễn thuyết phục của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2026 với chiến thắng trước U23 Bangladesh. Tuy vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn chưa hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Ông nói rằng: “U23 Việt Nam đã tạo nhiều cơ hội nhưng không gặp may ở một số tình huống xà ngang, cột dọc. Hiệp 2 đối thủ chơi tốt, thủ môn cứu thua hay. Về tổng thể chưa hài lòng nhưng sẽ cải thiện để chuẩn bị cho những trận sau”.

U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng tiếp theo. Ảnh: VFF





Ở trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Singapore. Ở trận đấu ra quân, U23 Singapore đã để thua U23 Yemen với tỉ số 1-2. Hai bàn thua của U23 Singapore đều đến từ những quả phạt đền.

Theo nhận xét của huấn luyện viên Kim Sang-sik, các đội có sự tương đồng về trình độ giữa bốn đội hứa hẹn tạo nên bảng đấu cạnh tranh: “Tôi đã trực tiếp theo dõi các đội thi đấu. Điểm quan trọng nhất là vấn đề thể lực, bởi thời tiết nóng ảnh hưởng nhiều tới cầu thủ khi phải thi đấu suốt 90 phút. Trình độ của bốn đội khá tương đồng, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu”.

Trong khi đó, theo đánh giá của chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú: “U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với U23 Singapore và U23 Yemen. Tôi cho là cũng khó. Tất cả mọi đánh giá đều 50-50 hết. Vì các đội bóng trẻ rất là quyết tâm. Nhưng chiến thắng họ cách dễ dàng là không khó đâu. Lúc này rất quan trọng là sự đấu pháp, tính chiến lược từ trận đấu một”.

Tiền đạo Ngọc Mỹ - người đã ghi bàn ở trận ra quân, cho biết anh cùng các đồng đội sẽ bước vào trận gặp U23 Singapore với quyết tâm cao nhất: “Chúng tôi coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất, mang niềm vui tới người hâm mộ”.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U23 Singapore mang tới 24 cầu thủ, trong đó nhiều gương mặt đang thi đấu tại Giải vô địch quốc gia S-League. Đáng chú ý, đội có sự góp mặt của hậu vệ gốc Nhật Bản Junki Yoshimura, cầu thủ thuộc biên chế CLB Albirex Niigata Singapore. về việc mang nhiều cầu thủ U20 vào danh sách dự giải, huấn luyện viên Firdaus Kassim của U23 Singapore lý giải: “Thực ra độ tuổi không quá quan trọng. Chúng tôi lựa chọn cầu thủ dựa trên phong độ và khả năng. Các cầu thủ trẻ này có thể thi đấu với cường độ cao và đây cũng là cơ hội để tôi đánh giá thực lực từng người, nhằm chuẩn bị cho những giải đấu trong tương lai”.

Dù là đội đến Việt Nam muộn nhất so với U23 Bangladesh và U23 Yemen, U23 Singapore vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi trải qua chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha đầu tháng 8. Đội bóng đến từ Đảo quốc Sư Tử cũng thu được kết quả khả quan ở các trận giao hữu gần đây: hòa U23 Philippines và thắng U23 Malaysia.

Trước khi bước vào giải đấu này, huấn luyện viên Firdaus Kassim đã nói rằng: “Đối với tôi, U23 Việt Nam không chỉ là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á mà còn nằm trong nhóm mạnh của châu Á. Các bạn thi đấu với cường độ cao, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Đó chính là trình độ mà các cầu thủ Singapore hướng tới. Chúng tôi hy vọng có thể học hỏi được nhiều điều từ giải đấu lần này. Tôi đánh giá cao huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông ấy đã nối tiếp thành công sau thời huấn luyện viên Park Hang-seo và mang đến cho U23 Việt Nam một lối chơi riêng, hiệu quả”.

Dù U23 Singapore không được đánh giá cao, nhưng đây là đối thủ mà U23 Việt Nam vẫn cần sự thận trọng. Bên cạnh đó, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam cần thể hiện màn trình diễn thuyết phục hơn.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore ở lượt trận thứ hai diễn ra lúc 19h00 ngày 6/9 trên sân vận động Việt Trì.

