Chelsea đón nhận tin cực vui trước đại chiến với Arsenal

Chelsea nhận tin cực vui trước cuộc tiếp đón đội đỉnh bảng Arsenal trên sân Stamford Bridge. HLV Enzo Maresca xác nhận trụ cột Cole Palmer đã đủ thể lực sẵn sàng ra sân thi đấu.

Ngôi sao của The Blues vắng mặt suốt thời gian qua vì chấn thương háng, cộng thêm sự cố hy hữu gãy ngón chân khi va vào cửa nhà riêng, nhưng giờ đây đã trở lại đúng lúc đội bóng cần anh nhất.

“Cậu ấy đã sẵn sàng ra sân cả đá chính lẫn từ băng dự bị”, HLV Maresca phát biểu trước trận tiếp Arsenal: “Chúng tôi đang có được lực lượng mạnh và đầy đủ”.

Nhà cầm quân người Ý cũng cho biết toàn đội đang rất phấn chấn khi Palmer trở lại: “Mọi người đều vui. Các đồng đội vui, chúng tôi vui và quan trọng nhất là Cole vui. Cầu thủ luôn muốn được khỏe mạnh và tập luyện mỗi ngày”.

HLV Maresca cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Cole Palmer: “Cậu ấy giúp rất nhiều cho chúng tôi, cậu ấy là cầu thủ hay nhất của đội”.

“Chúng tôi vui vì Cole Palmer trở lại”, ông nói thêm và tỏ ra thận trọng: “Nhưng cần cho cậu ấy thêm thời gian để đạt trạng thái 100%. Cole từng chơi rất hay và tôi tin cậu ấy sẽ tiếp tục làm tốt trong tương lai”.

Cole Palmer đã bình phục chấn thương sẵn sàng ra sân khi Chelsea đối đầu với Arsenal ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

...

Cổ động viên rất mong đợi Cole Palmer sẽ sát cánh cùng tài năng trẻ Estevao.



Thực tế, Chelsea vẫn thi đấu ổn định dù thiếu Palmer, họ hiện đứng vị trí thứ hai và kém Arsenal 6 điểm.

The Blues cũng vừa có chiến thắng hoành tráng trước Barca ở Champions League nhờ màn trình diễn của tài năng trẻ Estevao.

Tuy nhiên, Chelsea thiếu một ngòi nổ duy trì tính ổn định, khi các pha lập công thời gian qua đến từ nhiều cái tên như Estevao, Pedro Neto, Joao Pedro, Moises Caicedo hay Enzo Fernandez.

Nếu đánh bại Arsenal, Chelsea sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm và gây sức ép mạnh mẽ lên đối thủ trong cuộc đua ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này.

Ngược lại, nếu Chelsea hoà hoặc thua đội khách Arsenal sẽ khiến khoảng cách giữa 2 đội nới rộng thành ít nhất 7 điểm.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại