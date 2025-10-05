Chelsea khủng hoảng nặng hàng thủ sau trận thắng Liverpool

Trên sân Stamford Bridge, Benoit Badiashile và tài năng trẻ Josh Acheampong lần lượt dính chấn thương trong hiệp 2, khiến HLV Enzo Maresca phải chắp vá hàng phòng ngự trong quãng thời gian còn lại. Trong thế thiếu người, Reece James buộc phải lùi xuống đá cặp cùng Jorrel Hato, cầu thủ 19 tuổi vừa được đôn lên đội một.

Badiashile phải rời sân phút 55 trong trận thắng Liverpool 2-1 của Chelsea



Trong nghịch cảnh, Chelsea vẫn tạo nên điều kỳ diệu. Bàn thắng phút 90+5 của Estevao, ngôi sao 17 tuổi người Brazil, giúp The Blues hạ gục nhà đương kim vô địch Premier League, mang lại chiến thắng cảm xúc bậc nhất từ đầu mùa. Nhưng khi niềm vui qua đi, những dấu hiệu khủng hoảng càng hiện rõ hơn.

Chelsea hiện sở hữu 7 trung vệ trong danh sách đội một, nhưng 5 người đang chấn thương là Colwill, Fofana, Tosin, Badiashile và Acheampong. Tính đến thời điểm này, chỉ còn Axel Disasi và Jorrel Hato là đủ điều kiện ra sân. Trớ trêu thay, Disasi vốn nằm trong danh sách thanh lý và chưa đá một phút nào từ đầu mùa.

6 trung vệ của Chelsea gặp vấn đề, không thể thi đấu

...



Trong khi đó, Trevoh Chalobah vẫn đang thụ án treo giò và chỉ có thể trở lại sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10. Đây gần như là tia hy vọng duy nhất cho HLV Maresca giữa cơn khủng hoảng nhân sự chưa từng có.

“Chúng tôi phải chờ kết quả kiểm tra cụ thể, nhưng hy vọng chấn thương của Badiashile và Acheampong không quá nặng”, HLV Maresca chia sẻ sau trận. Chelsea có khoảng hai tuần nghỉ trước khi đối đầu Nottingham Forest, khoảng thời gian quý giá để phục hồi lực lượng.

Không chỉ hàng thủ, các tuyến khác của Chelsea cũng bị tàn phá nặng nề. Cole Palmer, Andrey Santos, Dario Essugo và Liam Delap đều đang phải điều trị chấn thương. Mỗi sự vắng mặt lại là một bài toán khó cho HLV Maresca trong việc xoay tua đội hình và duy trì phong độ ổn định.

Từ đầu mùa, Chelsea đã trải qua hàng loạt biến động về nhân sự, và giờ đây, cơn bão chấn thương đẩy họ đến giới hạn chịu đựng. Tuy nhiên, chiến thắng trước Liverpool cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc - thứ tài sản quý giá nhất mà Maresca đang xây dựng cho đội bóng trẻ trung này.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn