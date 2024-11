Chạy quá tốc độ, thiếu niên 17 tuổi đâm người phụ nữ tử vong

Your browser does not support the video tag.

Theo NDTV, một thanh niên 17 tuổi đã bị bắt giữ vì cáo buộc đâm một người phụ nữ đi bộ ở Greater Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ và khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, một người phụ nữ đang đi bộ bên lề đường vào sáng 30/10 thì một chiếc SUV lao tới với tốc độ cao.

Chiếc xe được nhìn thấy đang vượt một chiếc máy kéo và sau đó mất kiểm soát, đâm vào người phụ nữ. Cú va chạm khiến người phụ nữ bị đẩy về phía trước và va vào cột điện.

... Người phụ nữ bị chiếc ô tô đâm tử vong.

Cảnh sát cho biết, tài xế đã bỏ chạy và nạn nhân là Shilpi, 27 tuổi, đang trên đường đến làm việc tại một công trường xây dựng đã tử vong tại chỗ.

Cảnh sát đã tịch thu chiếc xe và bắt đầu tìm kiếm tài xế. Thanh niên 17 tuổi đã bị bắt giữ vào ngày 1/11.

