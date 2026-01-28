CĐV Đông Nam Á: Ngôi sao đáng xem Đình Bắc bị cấm còn 7 cầu thủ trái phép Malaysia được đá, phi lý!

Đình Bắc sẽ vắng mặt ở trận Việt Nam - Malaysia vì thẻ đỏ ở Giải U23 châu Á - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Khuya 26-1, Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã ra quyết định tạm gỡ bỏ án cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia.

Tròn một ngày sau khi CAS ra quyết định, FIFA cũng đã thông báo cho phép nhóm 7 cầu thủ này thi đấu trở lại.

“FIFA đã thông báo đến các liên đoàn thành viên và các liên đoàn châu lục liên quan về việc ngay lập tức tạm dừng án treo giò đối với 7 cầu thủ nhập tịch nói trên ở cấp độ trong nước cũng như cấp độ châu lục”, thông cáo của FAM cho biết.

Điều này đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ có thể thi đấu trở lại ở cấp CLB lẫn tuyển quốc gia, và sẽ được ra sân ở trận VIệt Nam - Malaysia, diễn ra trong lượt trận cuối cùng của bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Các trang tin tức bóng đá khu vực nhanh chóng đăng tải thông tin này, và đã có hàng ngàn ý kiến phản đối từ người hâm mộ Đông Nam Á.

Đông đảo các CĐV so sánh nhóm 7 cầu thủ này với Đình Bắc - ngôi sao bị cấm tham dự trận đấu kể trên vì thẻ đỏ phải nhận ở Giải U23 châu Á 2026.

"Thật phi lý khi ngôi sao đáng xem nhất của bóng đá khu vực lại vắng mặt ở trận này, còn những cầu thủ vốn không thuộc về khu vực này có thể ra sân", một CĐV có tài khoản tên Putrani bình luận trên fanpage Buriram Prankster của Thái Lan.

"Tôi biết Đình Bắc của Việt Nam bị cấm thi đấu, đây là quy định và phải tuân theo. Nhưng thật lạ lùng là 7 cầu thủ của Malaysia bị FIFA cấm vì tội nặng hơn lại có thể ra sân ở trận này", một CĐV khác bình luận trên fanpage của báo Bola, Indonesia.

Ngay cả các CĐV khu vực cũng bất bình, hiển nhiên người hâm mộ Việt Nam tỏ ra không hài lòng nhất.

Án cấm thi đấu dành cho Đình Bắc là điều dễ hiểu sau khi anh nhận thẻ đỏ ở 1 giải đấu của AFC.

Nhưng việc trận đấu mang tính then chốt của cuộc đua giành vé dự Asian Cup vắng mặt ngôi sao hàng đầu phía Việt Nam, và lại có sự góp mặt của 7 cầu thủ gây tranh cãi phía Malaysia bị xem là "tréo ngoe".

"Lý ra CAS và FIFA chỉ nên khôi phục tư cách thi đấu ở cấp độ CLB cho 7 cầu thủ này. Tại sao họ lại có thể thi đấu cho Malaysia khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ", một CĐV bình luận trên diễn đàn ASEAN Football.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn