Rộ tin Jang Nara qua đời, điều tra khẩn cái chết bất thường khác

Truyền thông Hàn Quốc ngày 9-3 cho biết một nhân viên thuộc công ty quản lý của Jang Nara qua đời vào sáng cùng ngày. Người này được thông tin là có để lại thư tuyệt mệnh. Cơ quan chức năng đang điều tra khẩn vụ việc.

Công ty quản lý của Jang Nara bác tin cô qua đời

Gần đây, công ty quản lý của minh tinh này đang gặp phải mâu thuẫn nội bộ liên quan đến vấn đề đầu tư. Cụ thể, vụ việc liên quan đến tranh chấp đầu tư cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kim Ju-hoon, người trước đây hoạt động dưới nghệ danh Remember. Nhưng hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa tranh chấp đầu tư với cái chết của nhân viên trên.

Thông tin nhanh chóng được lan tỏa trên các nền tảng thông tin, truyền thông. Một số sai sót dẫn đến hiểu lầm rằng người qua đời là Jang Nara.

Vụ việc khiến công ty quản lý của cô nhanh chóng phản hồi bác bỏ. Họ nói rõ rằng người qua đời là nhân viên trong công ty, không phải minh tinh.

Jang Nara là cái tên quen thuộc với khán giả châu Á. Cô đặc biệt thành công khi lấn sân diễn xuất. Jang Nara nhận hơn 36 giải thưởng ở nhiều lĩnh vực.

Sinh năm 1981, "mỹ nhân không tuổi" này nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như: "Cô gái thông minh", "Công chúa bướng bỉnh", "Chuyện tình nàng hề", "Phẩm giá của hoàng hậu", "Vị khách VIP", "Bất động sản trừ tà"...

Jang Nara được mệnh danh "mỹ nhân không tuổi"

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động