Chuyển nhượng V-League 2025/2026: CLB Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2025/2026 mới nhất, CLB Hà Tĩnh đã chiêu mộ thành công tiền đạo người Brazil - Welder de Jesus Costa. Động thái này được xem là bước đi nhằm cải thiện sức tấn công của đội bóng núi Hồng trong giai đoạn lượt về mùa giải.

Sau 15 vòng đấu, Hà Tĩnh đang là đội ghi bàn ít nhất giải khi mới có 11 pha lập công. Đáng chú ý, trong số này có tới 4 bàn thắng đến từ các cầu thủ phòng ngự và 1 bàn do đối phương phản lưới nhà.

Sự kém hiệu quả của các ngoại binh trên hàng công là nguyên nhân khiến ban huấn luyện phải tìm phương án thay thế. Hai tiền đạo Joao Pereira và Atshimene thường xuyên bỏ lỡ cơ hội, khiến khả năng dứt điểm của đội bóng bị đặt dấu hỏi.

Tân binh Welder Costa sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1m82 và có kinh nghiệm thi đấu tại Série B (hạng Nhì Brazil). Trong màu áo đội bóng cũ Guarany FC, Welder Costa ghi được 41 bàn thắng sau 64 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chân sút người Brazil được kỳ vọng sẽ mang lại sự sắc bén cho hàng công và nhiều khả năng thay thế vị trí của Joao Pereira.

Dự kiến, Welder Costa có thể ra mắt ở trận Hà Tĩnh chạm trán CLB TP.HCM lúc 18h00 ngày 14/3. Hiện tại, đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh đang tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 20 điểm.

Dù có vị trí tương đối an toàn, Hà Tĩnh vẫn cần thêm những chiến thắng để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Người hâm mộ kỳ vọng tân binh Brazil sẽ giúp đội bóng cải thiện hiệu suất ghi bàn trong chặng đường còn lại của mùa giải.

