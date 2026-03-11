Bayern Munich vùi dập đối thủ không thương tiếc ở Champions League

Rạng sáng 11-3, Atalanta được xem là niềm hy vọng cuối cùng của Serie A ở vòng knock-out sau khi AC Milan, Inter Milan và Juventus đều sớm bị loại. Tuy nhiên, đại diện nước Ý nhanh chóng phải đối mặt với sức mạnh vượt trội của Bayern, đội bóng đã biến chuyến làm khách tại Bergamo thành màn phô diễn sức mạnh dù thiếu vắng chân sút chủ lực Harry Kane.

Bayern Munich quá mạnh trước Atalanta



Ngay từ những phút đầu, Bayern đã cho thấy sự áp đảo rõ rệt. Đội bóng của HLV Vincent Kompany kiểm soát bóng tới 71%, tung ra 25 cú dứt điểm với 13 lần trúng đích, hoàn toàn vượt trội so với con số 8 pha dứt điểm và chỉ 2 cú sút trúng khung thành của đội chủ nhà.

Sức ép khủng khiếp của Bayern khiến hàng thủ Atalanta chỉ trụ vững được 11 phút. Serge Gnabry bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Josip Stanisic băng vào đệm bóng cận thành mở tỉ số. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Croatia tại Champions League.

Bàn thắng sớm giúp Bayern càng thi đấu hưng phấn. Phút 22, Michael Olise tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Chỉ ba phút sau, chính Olise tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo chuẩn xác để Gnabry ghi bàn, giúp đại diện Bundesliga khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội khách. Bayern tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm ba bàn thắng nữa. Nicolas Jackson nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 52 trước khi Olise hoàn tất cú đúp của mình. Jamal Musiala sau đó cũng góp tên lên bảng điện tử, đẩy cách biệt lên 6 bàn cho đội bóng nước Đức.

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Atalanta có bàn danh dự ở phút bù giờ thứ ba do công Mario Pasalic. Tuy nhiên, bàn thắng này không thể làm thay đổi cục diện khi Bayern đã tạo ra khoảng cách quá lớn trước trận lượt về. 6-1, Bayern Munich đang nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về và gần như đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Liverpool (áo xanh) bất ngờ thua ở Thổ Nhĩ Kỳ



Ở những diễn biến khác của vòng 1/8, Liverpool bất ngờ nhận thất bại 0-1 trên sân của Galatasaray. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay phút thứ 7 khi Mario Lemina đánh đầu cận thành sau pha bóng cố định.

Dù vậy, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa khép lại với thầy trò HLV Arne Slot, khi họ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế trong trận tái đấu trên sân nhà.

Một đội bóng Anh khác là Tottenham cũng phải chịu thất bại nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid. Trong khi đó, Newcaslte là đại diện Premier League khá nhất rạng sáng 11-3, khi cầm hòa Barca 1-1 trên sân nhà. Dù vậy, kết quả này không thể đảm bảo lợi thế cho họ trước trận lượt về ở Tây Ban Nha.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn

