Đau lòng tin con trai độc nhất của 1 nam nghệ sĩ vừa đột tử ở tuổi 28

Ngày 10/3, tờ Sohu đưa tin cặp diễn viên Tưởng Tiểu Đông - Dương Dương đang rơi vào bi kịch người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con trai độc nhất của họ là Tưởng Nhất Minh được xác nhận đã đột tử ở tuổi 28 vào ngày 5/3. Nguyên nhân cái chết của Tưởng Nhất Minh không được tiết lộ. Tuy nhiên, các nguồn tin trong giới cho biết con trai của Tưởng Tiểu Đông đã uống rất nhiều rượu vào đêm trước khi mất.

Lần cuối cùng Tưởng Nhất Minh xuất hiện là vào ngày 2/3 khi đưa mẹ ruột về quê thăm ông bà ngoại. Trong video chia sẻ lên MXH, Tưởng Nhất Minh trông khỏe mạnh, tinh thần tốt và không hề có dấu hiệu bệnh tật. Điều đáng buồn là do Tưởng Nhất Minh qua đời quá đột ngột, mẹ anh đã không kịp về nhà nhìn mặt con trai lần cuối do đang vướng lịch trình đi diễn ở tỉnh xa. Tưởng Nhất Minh lớn lên trong gia đình không trọn vẹn do 2 diễn viên Tưởng Tiểu Đông - Dương Dương ly hôn khi anh bước sang tuổi thiếu niên.

Con trai duy nhất của Tưởng Tiểu Đông đột tử ở tuổi 28. Ảnh: Sina.



Theo nguồn tin trong showbiz, Tưởng Tiểu Đông suy sụp, khóc không ngừng và gặp ai cũng đau lòng nói: "Con trai tôi không còn nữa" sau khi quý tử đột ngột ra đi. Nam diễn viên đang gắng gượng lo liệu hậu sự chu toàn cho con. Các đồng nghiệp trong giới đã gửi lời chia buồn, động viên Tưởng Tiểu Đông - Dương Dương sớm vượt nỗi đau.

Tưởng Tiểu Đông là diễn viên hài kiêm nghệ nhân Nhị Nhân Chuyển - 1 loại hình sân khấu ca múa nhạc dân gian của Trung Quốc. Ông là nghệ sĩ khách mời thường niên trên nhiều chương trình lớn của đài truyền hình quốc gia CCTV, Đài truyền hình Bắc Kinh (Trung Quốc).

Gia đình Tưởng Hiểu Đông đang phải đối mặt với cú sốc lớn. Ảnh: Sina.





