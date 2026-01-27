Chiều 27/1, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình giao lưu “Đình Bắc - Văn Bình - Quốc Cường trong lòng người hâm mộ bóng đá Nghệ An”.

Đình Bắc, Văn Bình, Quốc Cường giao lưu với người hâm mộ Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).



Theo kế hoạch, 16h buổi giao lưu mới diễn ra nhưng từ rất sớm, đông đảo người hâm mộ đã có mặt chật kín trường quay S1, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Trong suốt hành trình tham gia thi đấu giải bóng đá U23 châu Á cho thấy, 3 cầu thủ quê Nghệ An đều luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển. Đặc biệt, trong trận đấu tranh hạng ba, 3 cầu thủ quê Nghệ An đã góp công rất lớn trong chiến thắng ngọt ngào nhưng đầy kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có một đường chuyền quyết định để đồng đội ghi bàn mở tỷ số, đồng thời trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường bản lĩnh, lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền trong loạt sút penalty “cân não”. Thủ môn Cao Văn Bình, cản phá thành công 1 quả phạt đền trên chấm luân lưu.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. (Ảnh: Bá Thăng).



Điểm chung của Đình Bắc, Văn Bình và Quốc Cường là đều được tôi luyện từ lò đào tạo của bóng đá trẻ xứ Nghệ, Sông Lam Nghệ An.

Tại buổi giao lưu, 3 cầu thủ cũng như gia đình đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ giúp các cầu thủ U23 có thêm động lực, quyết tâm trong suốt hành trình giải đấu diễn ra. Chia sẻ quyết tâm giữ vững tiếp tục giữ vững phong độ, không ngừng rèn luyện, thi đấu trung thực, cao thượng, gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa, tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc và đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ.

... Thủ môn Cao Văn Bình giao lưu với người hâm mộ. (Ảnh: Bá Thăng).



Phát buổi tại buổi giao lưu, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Nghệ An rất tự hào khi trong màu áo U23 Quốc gia có 3 cầu thủ trưởng thành từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và thể thao, nơi luôn nuôi dưỡng tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến. Thành công của các em hôm nay là niềm tự hào không chỉ của bóng đá nước nhà mà còn là niềm vinh dự lớn lao đối với quê hương Nghệ An.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).



“Tỉnh Nghệ An luôn xác định thể thao, đặc biệt là bóng đá, là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, quảng bá hình ảnh địa phương và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Những tấm gương như các cầu thủ U23 Quốc gia sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin và khát vọng cho thanh thiếu niên Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung”, bà Hạnh nhấn mạnh thêm.

Tại buổi giao lưu, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cùng phần thưởng cho mỗi cầu thủ 50 triệu đồng.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen và phần thưởng cho 3 cầu thủ. (Ảnh: Bá Thăng).



Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004), đạt danh hiều cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng chung kết U23 Châu Á, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nguyễn Thái Quốc Cường (sinh năm 2004) hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cao Văn Bình (sinh nă 2005) đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tranh Huy chương Đồng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, hiện đang thi đấucho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

