Hà Tĩnh: Công an vào cuộc xác minh vụ tài xế ô tô cầm gậy đe dọa người đi xe máy

Theo nội dung video, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo con gái đang di chuyển, bất ngờ bị ô tô mang biển kiểm soát 38A-503.xx vượt lên chặn đầu. Tài xế ô tô sau đó dừng xe giữa đường, mở cốp lấy chiếc gậy để đe dọa người đi xe máy.

Hình ảnh cắt từ video. Ảnh: HN.



Sau một lúc tranh cãi, tài xế ô tô dùng gậy đánh vào chân tài xế xe máy. Lúc này, người đàn ông đi xe máy xuống xe và cho biết bản thân không vi phạm luật giao thông, giữa 2 bên cũng không xảy ra va chạm. Tuy nhiên, ông và con gái lại bị tài xế ô tô chặn và đe dọa đánh.

Sau khi nghe người đi xe máy giải thích, tài xế ô tô cất chiếc gậy vào cốp. Nhiều người dân xung quanh theo dõi, bàn tán và dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc.

Hiện Công an phường Thành Sen đang tiếp tục xác Minh làm rõ vụ việc.

Video lan truyền trên Facebook. Video: Người dân cung cấp.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết