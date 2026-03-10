Tai nạn giao thông trong hầm Đèo Bụt, cao tốc Bắc - Nam ách tắc

Vụ tai nạn khiến giao thông bị ách tắc, tài xế và phụ xe tải bị mắc kẹt trong cabin



Theo thông tin ban đầu, sáng nay vào lúc khoảng 8h 40 phút, 3 phương tiện gồm ô tô con BKS 38A-685.xx, xe tải 50E-157.xx và xe đầu kéo 50H-123.xx va chạm giao thông tại khu vực trong hầm Đèo Bụt.

Hiện trường vụ tai nạn





Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương và mắc kẹt trong cabin xe tải 50E-157.xx, gồm tài xế P.C.T. (sinh năm 1993) và phụ xe V.N.T. (sinh năm 1997), cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng. Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó ô tô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hư hỏng nhẹ phần đuôi.

... Cabin xe đầu kéo bị biến dạng



Trao đổi với Thượng tá Phạm Minh Chính, Đội trưởng CSGT số 4 (Cục CSGT) cho biết: Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải cứu thành công 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin, đưa đi cấp cứu. Đồng thời phân luồng 2 chiều di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao quốc lộ 12C (tỉnh Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Zen Linh

Nguồn tin: Báo PLVN

