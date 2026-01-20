"Đình Bắc và Cẩm Ly" lên thẳng hot sreach: Cô gái đó là ai?

Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển, từ SEA Games 33 đến U23 Châu Á, Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, Nghệ An) nhanh chóng trở thành cái tên được người hâm mộ bóng đá gọi tên. Không chỉ gây chú ý bởi phong độ trên sân cỏ, chuyện tình cảm của tiền đạo sinh năm 2004 cũng được quan tâm.

Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, loạt từ khóa liên quan đến Đình Bắc đã lọt top tìm kiếm. Đáng chú ý là sự xuất hiện và lọt hot search của từ khóa “Đình Bắc và Cẩm Ly”. Thậm chí cư dân mạng còn tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi này.

Nguyên nhân đến từ màn tương tác trên Instagram của cặp đôi ngay cả khi không follow nhau. Theo đó Đình Bắc đã thả tim cho ảnh của Cẩm Ly từ tháng 12/2025 nhưng chưa rõ tại sao cái like này đã không còn nữa. Về phần mình, Cẩm Ly cũng thả tim cho Đình Bắc từ tháng 12, sau khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games.

Các cụm tìm kiếm liên quan đến Đình Bắc và Cẩm Ly

Đình Bắc thả tim cho Cẩm Ly nhưng hiện đã gỡ (Ảnh chụp màn hìnn)

Cẩm Ly cũng thả tim cho Đình Bắc (Ảnh chụp màn hìnn)

Sự tương tác của trai tài gái sắc không thể qua mắt được netizen. Một bộ phận cư dân mạng đã chụp màn hình và đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai, nhiều người tích cực ủng hộ cho Đình Bắc và Cẩm Ly.

Ngược lại, không ít người cho rằng thả vài cái like không thể hiện điều gì, đôi khi chỉ là trượt tay, chưa chắc có ẩn ý gì phía sau. Bên cạnh đó cả Đình Bắc và Cẩm Ly đều chưa có bất cứ chia sẻ chính thức nào liên quan đến chuyện tình cảm.

Được biết, Nguyễn Thị Cẩm Ly là Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, gây chú ý ngay sau đêm Chung kết nhờ ngoại hình thanh thoát, được khán giả ví như “thần tiên tỷ tỷ”. Cô sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, sở hữu chiều cao khoảng 1,70 m cùng gương mặt nhẹ nhàng, trong trẻo.

Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly (Ảnh: IGNV)

Trong hành trình tại cuộc thi, Cẩm Ly ghi dấu ấn với loạt thành tích phụ như Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 10 Gương mặt khả ái, Top 6 Người đẹp Nữ công gia chánh và Người đẹp khu vực Tây Nguyên. Những kết quả này cho thấy sự đồng đều của cô cả về ngoại hình lẫn khả năng trình diễn, ứng xử.

Ngoài cuộc thi sắc đẹp, Cẩm Ly hiện là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, đồng thời hoạt động như người mẫu ảnh tự do. Cô duy trì thói quen tập gym, bơi lội, đạp xe, chơi pickleball để giữ vóc dáng, theo đuổi hình ảnh chuyên nghiệp và bền vững.

Một số hình ảnh khác của Cẩm Ly (Ảnh: IGNV)

Trước Cẩm Ly, Đình Bắc được cho là hẹn hò với một cô gái hơn chàng cầu thủ 6 tuổi. Song hiện tại chuyện tình cảm của cả hai được cho là có vấn đề vì đã không còn theo dõi nhau trên Instagram và không để lộ bất kỳ hint nào.

