Website trường cao đẳng bị giả mạo, quảng cáo app vay tiền online

Ngày 10-3, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có thông báo gửi Sở GD-ĐT, Công an TP Đà Nẵng và sinh viên toàn trường về việc website giả mạo nhà trường để cho vay tiền, có dấu hiệu lừa đảo.

Theo đó, gần đây, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam phát hiện, nhận phản ánh từ nhiều cá nhân về việc xuất hiện trang thông tin điện tử có tên miền https://caodangyduocvietnam.com/ giả mạo thông tin của nhà trường.

Website giả mạo Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam để quảng cáo app vay tiền online



Cụ thể, website này sử dụng trái phép tên gọi, logo, hình ảnh, địa chỉ và các thông tin nhận diện của Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam để đăng tải các nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay tiền trực tuyến, vay tín chấp qua ứng dụng với thủ tục đơn giản. Trong khi đó, website chính thức của Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam là https://caodangcongngheyduocvietnam.edu.vn//.

Nhà trường khẳng định đây là trang điện tử giả mạo, lợi dụng uy tín của cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện các hoạt động không đúng mục đích, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

...

Bên cạnh việc phối hợp với các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định đối với các hành vi giả mạo, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam cũng khuyến cáo sinh viên, các cơ quan, đơn vị không truy cập, không giao dịch cũng như cung cấp thông tin, giấy tờ tùy thân cho trang web, fanpage không xác thực.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam từng bị giả mạo văn bản, nhằm lừa đảo các sinh viên có nhu cầu du học.

Các đối tượng này đã làm giả thông báo của nhà trường, mạo danh chương trình liên kết đào tạo chứng chỉ chuyên ngành với chính phủ Nga để chiếm đoạt tiền của sinh viên. Thậm chí, một nữ sinh viên đã bị lừa gần 390 triệu đồng.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

